وظائف شاغرة في الشركة السعودية لتقنية المعلومات

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) بالرياض عن توفر وظيفة بمسمى إداري قاعدة بيانات لحملة البكالوريوس. وأشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في (علوم الحاسب، نظم معلومات الحاسب، هندسة البرمجيات). للتقديم أضغط هنــــــــــــا.

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