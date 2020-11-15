السودان : 25 ألف لاجئ إثيوبى فى ولايتى كسلا والقضارف

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن معتمد اللاجئين عبدالله سليمان، ومساعد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان يان هينس مان، عقدا اجتماعا مع المسئولين فى وزارة الصحة بالقضارف، تم خلاله بحث الخطوات التى اتخذت حتى الآن لإعانة اللاجئين، والخطوات المطلوبة لمواجهة الزيادة المضطردة فى أعدادهم.
وقال مساعد ممثل المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالسودان، إن الأولوية القصوى حاليا هى توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين وترحيلهم لمناطق آمنة وبعيدة عن الحدود.
وأضاف أن المفوضية تعكف الآن على إنشاء معسكرات تتوفر فيها كافة مقومات الحياة.
من جانبه، ناشد معتمد اللاجئين، المنظمات العالمية والمجتمع الدولى للتحرك العاجل لتقديم الدعم للاجئين الفارين من الحرب فى اقليم التجراي، لافتا إلى أن الأوضاع تتفاقم بشكل مستمر، مما يستدعى تضافر الجهود لاحتوائها.
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