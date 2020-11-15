زعيم تيغراي الإثيوبية يعلن قصف العاصمة الإريترية

أعلن زعيم منطقة تيغراي الإثيوبية، لرويترز اليوم الأحد أن قواته قصفت مطار العاصمة الإريترية أسمرة مساء أمس السبت، ليؤكد بذلك تقارير دبلوماسيين عن تصعيد كبير في الصراع المستمر منذ 11 يوما في إثيوبيا.

وذكر دبرصيون جبراميكائيل رئيس تيغراي، أن قواته قاتلت قوات إريترية على ”عدة جبهات“ خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدأ هجوما عسكريا في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. ونفت حكومة إريتريا أي دور لها في الصراع.‎

وتبنت ”جبهة تحرير شعب تيغراي“ التي تحكم إقليم تيغراي الإثيوبي، السبت، عملية إطلاق صواريخ على مطارين قريبين من المنطقة، وهددت بمهاجمة إريتريا المجاورة، في إطار نزاع تزداد حدته مع الحكومة المركزية.