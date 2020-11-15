الجيش الإسرائيلى: قصف مواقع فى غزة بالمروحيات والدبابات

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد أغارت طائرات حربية ومروحية عسكرية إسرائيلية على أرض زراعية فى محيط منطقة المطار بمدينة رفح جنوبًا، بصاروخ واحد على الأقل، موضحة أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت نقطة رصد تابعة للضبط الميدانى شرقى حى الزيتون فى شرق مدينة غزة، والثانية فى بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وفى وقت سابق من صباح اليوم، قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه تم إطلاق صاروخين من غزة باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع دوى انفجارات ليلة الأحد، فوق مدينة عسقلان، كما أفاد السكان برؤية عملية اعتراض للصواريخ.