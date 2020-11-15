البرلمان العربى يدعم إجراءت المغرب فى معبر الكراكرات

أعرب البرلمان العربى، اليوم الأحد، عن استنكاره وإدانته لأى ممارسات غير قانونية تهدد حركة المرور فى معبر الكراكرات الحيوى الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعيًا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية.





وفى بيان له، أكد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى، على دعمه الإجراءات التى اتخذتها المغرب بوضع حد للتوغل غير القانونى بمعبر "الكركرات"، بهدف تأمين الانسياب الطبيعى للبضائع والأشخاص بين المغرب بموريتانيا.

كما شدد العسومى على تضامنه ووقوفه الكامل مع المغرب فى كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها ووحدة أراضيها وأمنها.

وكان الجيش المغربى أطلق، أول أمس الجمعة، عملية عسكرية داخل منطقة عازلة تحرسها قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، بعد ثلاثة أسابيع من إغلاقه من قبل محتجين.

ومن جانبه، أكد قائد أركان الجيش المغربى أن "معبر الكركرات أصبح الآن مؤمنًا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمنى يؤمن تدفق السلع والأفراد".