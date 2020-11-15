وقال جهاز الأمن الوطنى العراقى فى بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية، ومتابعة ميدانية، وبعملية نوعية، تمكنت أجهزة الأمن الوطنى فى محافظة نينوى من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 إرهابيا متوزعين فى أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية".
وأضاف البيان "اعترف الإرهابيون بالتخطيط لشن هجمات متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني، وجرى إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يفكك خلية إرهابية فى محافظة نينوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.