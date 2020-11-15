قطر تسجل 215 إصابة جديدة بـ كورونا

وبحسب الوزارة، تم شفاء 207 حالات من الفيروس، ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء من المرض إلى 132.784 حالة.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحى فى غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.