إرادة والصحة النفسية بجدة يستضيف الفريق المختص لبرنامج وازن بوزارة الصحة

الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي – جدة إستضاف مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة الفريق المختص ببرنامج وازن وعرض المستجدات الحديثة لتدشين وتفعيل البرنامج في مجمعات الصحة النفسية والتعرف على أبرز الخدمات المقدمة للمريض من الجودة وسلامة المرضى ومناقشة كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه المنشأة والكوادر الصحية والعمل على تذليلها بعمل التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية التي تساهم في معرفة مواطن الخلل ومعالجتها بما يتناسب مع تطور الخدمات العلاجية..

بدورهم علق أعضاء فريق برنامج وازن على أهمية تطبيق البرنامج لقياس مستوى الأداء ودعم المؤشرات ومساعدة قائد المنشأه في قياس المعيار الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في الإرتقاء بخدمات المنشآت الصحية فيما يعود بالفائدة وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمستفيدين..

كما ثمنت إدارة المجمع هذه الزيارة المهنية من فريق العمل المشرف على برنامج وازن من مقام الوزارة مؤكدين على أنها تساهم بشكل مباشر في تطوير الأداء والإنتاجية للممارسين الصحيين..

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