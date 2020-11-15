الإمارات تعلن قائمة المستفيدين من ”الإقامة الذهبية”

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد، قائمة المستفيدين من قرار ”الإقامة الذهبية“ للمقيمين.
وقال الشيخ محمد بن راشد عبر ”تويتر“: ”الإخوة والأخوات..اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين..لمدة ١٠ سنوات للفئات التالية : جميع الحاصلين على شهادات الدكتوراة،كافة الأطباء، المهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والالكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية،متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر“.
وأضاف: ”كما سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الإصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات.. بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم .. هذه دفعة أولى ستتبعها دفعات .. والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات“.
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