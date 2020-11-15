وفد إسرائيلى يزور الخرطوم لتأكيد التطبيع مع السودان

ووفقًا لموقع "راكوبة نيوز"، كان مصدر إسرائيلى أعلن يوم الثلاثاء الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم إرسال أول وفد للسودان، الأحد، لتعزيز العلاقات بين البلدين، بعد إعلان بدء العلاقات واتفاق السلام بينهما فى الـ23 من أكتوبر الماضى، برعاية أمريكية.
وقال مسؤولون أمريكيون كبار، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أبرم الاتفاق، فى اتصال هاتفى مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالى عبدالفتاح البرهان، وهو ما تزامن مع قرار واشنطن برفع الخرطوم من قائمة العقوبات الأمريكية.
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