مختار علي يلتحق بمعسكر الأخضر

انضم مختار علي لاعب خط الوسط، الأحد، بمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المقام حاليًّا في الرياض، قادمًا من معسكر منتخب “تحت 23 عامًا” في جدة؛ وذلك بعد التنسيق بين الجهازين الفنيين في المنتخبين.
وكان الأخضر قد خسر خدمات سالم الدوسري وعبدالمجيد الصليهم، بعد خروجهما متأثرين بالإصابة، في المباراة التي كسبها، أمام نظيره الجامايكي 3- 0، السبت، ضمن تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقد استبعد مدرب المنتخب “رينارد” اللاعب نواف العابد من المعسكر، إثر تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ أثناء مشاركته في تدريبات الأخضر.
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