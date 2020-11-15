“حساب المواطن” يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على استحقاق شهر نوفمبر

أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم (الأحد)، البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ36 (نوفمبر 2020). وأوضح البرنامج أن إرسال طلبات الاعتراض يكون من خلال البوابة الإلكترونية. وكان البرنامج قد أودع الثلاثاء الماضي مبلغ 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم. وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ 45 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 84 مليار ريال منها 620 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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