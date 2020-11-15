“الأمن السيبراني” يصدر تحذيراً “عالي الخطورة” من ثغرات بمنتجات شركة “آبل”

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من ثغرات وصفها بـ”عالية الخطورة”، في تحديثات منتجات شركة “آبل”.
وأوضح المركز أن شركة “آبل” أصدرت تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، إلا أنه يمكن للمهاجم استغلالها وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية.
وأوصى المركز بعدد من الإجراءات الوقائية لتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت شركة “آبل” توضيحاً لهذه التحديثات يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط.
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