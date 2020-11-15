السعودية : إصابات كورونا اليومية تتراجع لأدنى مستوى لها منذ 7 أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تراجع عدد إصابات فيروس كورونا اليومية لأدنى مستوى لها منذ 7 أشهر، وذلك برصد 305 حالات، ليرتفع عدد إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 353.255 حالة.





ولفتت الوزارة، فى تقريرها اليومى، إلى أنه جرى تسجيل 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليرتفع عدد ضحايا "كوفيد 19" فى عموم البلاد إلى 5.657 حالة وفاة. كما نوهت بأنه تم تسجيل 357 حالة تعافى جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليصبح عدد المتعافين الإجمالى منذ انتشار وباء كورونا فى البلاد حتى اليوم 340.304 حالة شفاء.

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