حمدوك : سنبدأ خطوات جادة لوضع حد لمعاناة النازحين بدارفور 

ووفقًا لما نقلته "العربية"، أشار حمدوك إلى تحديات كبيرة يواجهها السودان، أبرزها الاقتصاد وجائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفى لقادة الجبهة الثورية السودانية، الذين عادوا إلى الخرطوم، حيث أكد الأمين العام لحركة تحرير السودان، منى أركو مناوى، أنهم يهدفون لتطبيق اتفاق جوبا على أرض الواقع.

وقال رئيس الجبهة الثورية فى السودان، الهادى إدريس، إن عودة قادة الجبهة إلى الخرطوم تهدف لتأكيد ضرورة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مضيفًا أنه يجب الاهتمام بالعمل على تنمية مختلف ولايات السودان.

وأكد إدريس أن الجبهة الثورية فى السودان تتحمل أعباء المسؤولية مع الحكومة الانتقالية لتحسين الوضع المعيشى فى البلاد.