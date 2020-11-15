الرئاسة الجزائرية : تبون أنهى بروتوكول العلاج من كورونا

وقالت الرئاسة الجزائرية، فى بيان أصدرته اليوم الأحد بحسب "روسيا اليوم": "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بإطلاع الرأى العام على تطور حالته الصحية، يؤكد الفريق الطبى المرافق له أن السيد الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به، ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البروتوكول".
وسبق أن ذكرت الرئاسة الجزائرية، فى بيان أصدرته يوم 29 أكتوبر، أن تبون خضع لفحوصات طبية معمقة فى أحد أكبر المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن فريقه الطبى أكد "تفاؤله" بعد الحصول على النتائج.
وأكدت الرئاسة الجزائرية مرارا أن الحالة الصحية لتبون، البالغ 74 عاما من عمره والذى يتولى منصب الرئيس منذ ديسمبر 2019، "مستقرة ولا تدعو للقلق".
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