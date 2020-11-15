النساء المشاركات فى الحوار الليبى بتونس يطالبن بنسبة 30 بالمائة من المناصب

طالبت النساء الليبيات المشاركات فى "ملتقى الحوار السياسى الليبى" المنعقد بتونس العاصمة، بأهمية تمثيل حقيقى للمرأة بما لا يقل عن 30 بالمائة من المناصب القيادية مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما فى ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمى والنزاهة، وأن يكون أحد نائبى رئيس الحكومة امرأة.





جاء ذلك فى بيان وقعت عليه، اليوم الأحد، 16 امرأة مشاركة فى "ملتقى الحوار السياسى الليبى" بتونس الذى انطلق الاثنين الماضى بحضور الرئيس التونسى قيس سعيد والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، ستيفانى ويليامز.

وحددت النساء المشاركات، حسب البيان، ثمانى توصيات وثوابت أساسية، أهمها أن "يراعى تشكيل السلطة التنفيذية أهمية تمثيل حقيقى للمرأة فى المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% مع توفير كل ضمانات الكفاءة بما فى ذلك الخبرة الفنية والمؤهل العلمى والنزاهة".

وأضاف البيان: "أن يكون هناك ضمان لاحترام حقوق النساء المنتميات إلى مختلف المكونات الثقافية للمجتمع الليبى ومشاركتهن وانخراطهن الفعال فى الحياة السياسية بما يضمن تكريس كل جهود المرأة الليبية والاستفادة من كفاءاتها، وأن يراعى عند تسمية نائبى رئيس الحكومة أن يكون أحد النائبين امرأة وذلك ترسيخًا وتفعيلًا لمبدأ مساهمة المرأة فى صنع القرار وبناء الدولة".

وشددت المشاركات على ضرورة "وفاء الدولة بالتزاماتها الدولية وبالاتفاقيات والمعاهدات التى صادقت عليها الدولة الليبية والمتعلقة بحقوق وحماية المرأة"، وطالبن باتخاذ التدابير اللازمة للتصدى وإزالة التمييز ضد النساء ولا سيما الناجيات من العنف المرتبط بالنزاعات ووضع آليات للإدماج المهنى والاجتماعى والتمكين الاقتصادى.

وطالبت بإعادة تشكيل وتفعيل وحدة تمكين المرأة لتتكون من ثلاثة نساء من ذوات الخبرة فى المجال، تعهد إلى وحدة تمكين المرأة مهمة العمل على تعديل المقترح الاستراتيجى المعد سنة 2015 من طرف قياديات ليبيات بالتعاون مع مكتب دعم المرأة فى البعثة بهدف إنشاء وحدة تمكين المرأة والعمل على مقترح لإنشاء مجلس للمرأة يتمتع باستقلالية ذات طبيعة وظيفية.

وأشارت المشاركات فى البيان إلى التوصية بمراعاة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لمعايير الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السّياسى والجغرافى وضمان مشاركة المكونات الثقافية مع أهمية تمثيل حقيقى للشباب لا يقل عن 20% من المناصب القيادية فى حكومة الوحدة.

يذكر أن "ملتقى الحوار السياسى الليبى"، الذى انطلقت أعماله الاثنين الماضى بتونس العاصمة، هو حوار (ليبى-ليبى) شامل، يعقد بناءً على مخرجات مؤتمر "برلين حول ليبيا"، والتى اعتمدها مجلس الأمن فى قرارى 2510 (2020) و2542 (2020).

وكانت بعثة الأمم المتحدة دشنت المسار السياسى فى فبراير 2020 بجنيف، وانطلقت أعمال "ملتقى الحوار السياسى الليبى" الأول فى 26 أكتوبر 2020، فى جلسة جمعت كافة أعضاء الملتقى عبر الاتصال المرئى، وذلك قبل اللقاء المباشر اليوم بتونس.

واقتصرت المشاركة فى عملية الحوار السياسى الليبى على الليبيين فقط الذين تم دعوتهم، وعددهم 75 شخصًا، وذلك بعد تعهدهم بعدم الترشح لأى منصب تنفيذى أو رئاسى فى الفترة التحضيرية؛ وذكرت بعثة الأمم المتحدة بأنها حرصت على أن تكون آلية الاختيار شاملة لضمان تمثيل أوسع لكافة مكونات المجتمع الليبى.