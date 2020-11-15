الأردن : 2373 إصابة جديدة بكورونا

وقالت فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 2116 حالة تتلقّى العلاج فى المستشفيات حاليّاً بينهم 447 فى حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلى، كما سُجلت 68 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1772 حالة.

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