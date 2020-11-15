السعودية : 16 وفاة جديدة بكورونا

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن وزارة الصحة، أن العدد الإجمالى لضحايا الفيروس فى البلاد ارتفع إلى 5657 وفاة، و353.255 إصابة، فى حين تم تسجيل 357 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 340.304 شخصاً.

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