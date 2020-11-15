وقال آل الشيخ، فى تصريح مسجل نشرته هيئة كبار العلماء عبر "تويتر"، اليوم الأحد، إن "جماعة الإخوان المسلمين لا تمت للإسلام بصلة وضالة".
وبحسب "روسيا اليوم"، اتهم آل الشيخ، الذى يتولى كذلك منصب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، "الإخوان المسلمين" بأنهم "استباحوا الدماء وانتهكوا الأعراض ونهبوا الأموال وأفسدوا فى الأمر".
وتعتبر السعودية جماعة "الإخوان المسلمين"، التى تم تأسيسها عام 1928، تنظيما إرهابيا بكل فروعها الخارجية منذ العام 2014.
وسبق أن أصدرت هيئة كبار العلماء فى السعودية، يوم 10 نوفمبر، بيانا قالت فيه: "جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدى ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب، فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفتى السعودية يهاجم الإخوان المسلمين : لا تمت للإسلام بصلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.