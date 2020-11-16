منتدى الحوار الليبى يدرس نقل الجلسات من تونس إلى سرت

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ونقلت القناة عن مصادر لها بأن منتدى الحوار الليبيى فشل بالتوصل لآلية الترشح للمجلس الرئاسى والحكومة الموحدة.
وكانت قد انطلقت، يوم الاثنين الماضى، أعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى فى العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم فى ليبيا بالإنابة، ستيفانى ويليامز، والرئيس التونسى قيس سعيد.
واجتمع الفرقاء الليبيون، فى عدة جولات حوارية فى المغرب ومصر وسويسرا، أدت إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات منها إقرار وقف إطلاق النار وتحديد طبيعة النظام السياسى والدستور الليبى القادم.
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