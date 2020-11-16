تعيين اللواء عبد السلام الحاسى قائدا لقوات الصاعقة بالجيش الوطنى الليبى

وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الفريق بوخمادة كان قد توفى الأحد الماضى، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة.

وقرر رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للجيش الوطنى عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق، فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضى باعتبار بو خمادة شهيدًا بالقوات المسلحة.