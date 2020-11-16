وذكرت بوابة الوسط الليبية أن الفريق بوخمادة كان قد توفى الأحد الماضى، متأثرًا بوعكة صحية، فيما نعته القيادة العامة، كما قاد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وفدًا لتقديم واجب العزاء إلى أسرته بمنطقة المقزحة.
وقرر رئيس مجلس النواب، القائد الأعلى للجيش الوطنى عقيلة صالح، ترقية بوخمادة إلى رتبة فريق، فيما أصدر المشير حفتر، قرارًا يقضى باعتبار بو خمادة شهيدًا بالقوات المسلحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين اللواء عبد السلام الحاسى قائدا لقوات الصاعقة بالجيش الوطنى الليبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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