تأجيل محادثات مستقبل ليبيا دون تسمية حكومة جديدة

وصرحت ستيفانى وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، بأنه لا يزال يتعين القيام بالكثير من العمل.
وكان المشاركون الخمسة والسبعون الذين اختارتهم الأمم المتحدة للاجتماع فى تونس على مدار الأيام الماضية اتفقوا بالفعل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر 2021، إلا أن المحادثات انتهت دون اتفاق على سلطة تنفيذية موحدة، قالت "وليامز" إنها ضرورية للوصول إلى الانتخابات.
ولفتت المسؤولة الدولية فى مؤتمر صحفى، عقب انتهاء المحادثات، إلى أنه "لا يمكن حل عشرة أعوام من الصراع فى أسبوع واحد".
وتابعت: المندوبون سيستأنفون المحادثات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة، لبحث دور السلطة التنفيذية، ومسألة الأساس الدستورى للانتخابات.
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