عاجل .. وفاة وليد المعلم وزير الخارجية السورى عن 79 عاما

وذكرت قناة الإخبارية السورية: "وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".
ولد الوزير وليد المعلم فى 17 يوليو من عام 1941، وهو من مواليد العاصمة دمشق.
وتولى الدبلوماسى المحنك الراحل، وزارة الخارجية السورية فى 11 فبراير عام 2006، ودرس فى المدارس الرسمية منذ 1948 حتى 1960، حيث حصل على الشهادة الثانوية من طرطوس.
وبعد ذلك التحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1963، بعد حصوله على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية.
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