الجزائر توسع حظر التجوال ليشمل 32 ولاية من بينها العاصمة

أعلنت الحكومة الجزائرية، توسيع حظر التجوال المفروض بسبب انتشار فيروس كورونا، ليشمل 32 ولاية من بينها العاصمة من الساعة 8 مساءً إلى 5 فجرًا، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، ولمدة أسبوعين، وذلك ضمن إجراءات وقائية أخرى شملت غلق بعض الأنشطة وتحديد مواعيد عمل البعض الآخر.





وقرر رئيس الوزراء الجزائرى عبدالعزيز جراد -فى بيان للحكومة اليوم الأحد- توسيع حظر التجوال ليشمل 32 ولاية من الولايات الـ48 هى "الجزائر العاصمة - أدرار - الأغواط - أم البواقى - باتنة - بجاية - بسكرة - البليدة - البويرة - تبسة - تلمسان - تيارت - تيزى وزو - جيجل - سطيف - قالمة - عنابة - قسنطينة - المدية - المسيلة - ورقلة - وهران - إليزى - برج بوعريريج - بومرداس - تندوف - تيسمسيلت - الوادى - خنشلة - سوق آهراس - تيبازة - عين تموشنت".

وذكر البيان أنه يمكن للولاة -بعد موافقة السلطات المختصة- اتخاذ كل التدابير التى تقتضيها الوضعية الصحية بكل ولاية، خاصة إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئى أو كلى يستهدف بلدية أو مكانًا أو حى أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وأضاف أنه تقرر استمرار غلق أسواق بيع المركبات المستعملة فى كافة الولايات لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى غلق عدة أنشطة لمدة 15 يومًا هى صالات الرياضة المغطاة والقاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام والترفيه والشواطئ ودور الشباب والمراكز الثقافية.

وأشار إلى أنه تم تحديد مواعيد غلق بعض الأنشطة التجارية فى الثالثة عصرًا لمدة 15 يومًا وهى تجارة الأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية والديكورات، والمفروشات وأقمشة التأثيث، واللوازم الرياضية، وألعاب الأطفال وأماكن تمركز الأنشطة التجارية، وقاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالمقاهى والمطاعم ومحال الأكل السريع فيتعين أن تقتصر أنشطتها على بيع المشروبات والمأكولات المحمولة فقط، وهى أيضًا ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة عصرًا.

وأكد استمرار منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية فى كافة الولايات وخاصة حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات مثل: التجمعات على مستوى المقابر، التى تشكل عوامل لانتشار الوباء، بالإضافة إلى منع عقد الاجتماعات والجمعيات العامة التى تنظمها بعض المؤسسات.

ودعت الحكومة الجزائرية المواطنين إلى المزيد من التعبئة والانضباط للحدّ من انتشار فيروس كورونا، ومواجهة هذا التحدى الصحى الكبير.