أنهى بروتوكول العلاج.. تفاصيل صحة الرئيس الجزائرى بعد إصابته بكورونا

ونشر التلفزيون الحكومى ووكالة الأنباء الجزائرية بيانا للرئاسة "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باطلاع الرأى العام على تطور حالته الصحية".
وجاء فى البيان "يؤكد الفريق الطبى المرافق له أن الرئيس قد أنهى بروتوكول العلاج الموصى به ويتلقى حاليا الفحوصات الطبية لما بعد البرتوكول".
ويُعالج تبون (74 عاماً) منذ 28 أكتوبر فى مستشفى ألمانى متخصّص، حيث تم نقله بعد أيام من العزل الصحى بسبب اكتشاف حالات إصابة لدى موظفين فى الرئاسة.
وطمأن الرئيس "الشعب الجزائرى الذى ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأنّ وضعه الصحى فى تحسّن" كما جاء فى رسالة يوم 8 نوفمبر.
وغاب بذلك الرئيس الجزائرى بسبب المرض عن تدشين جامع الجزائر كما غاب عن الاستفتاء الدستوري، الذى جرى فى الأول من نوفمبر وشهد نسبة مقاطعة هى الأكبر فى تاريخ الانتخابات بالجزائر.
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