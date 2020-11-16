سانا : انسحاب 50 عربة مدرعة ودبابة أمريكية من سوريا باتجاه العراق

وحسب "سانا"، خرج رتلا من 50 عربة مدرعة ودبابة تابعة للقوات الأمريكية من معبر الوليد باتجاه الأراضى العراقية وسط إجراءات مشددة على طول مسار القافلة العسكرية.

وتسيطر القوات الأمريكية و"قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة معها على معظم حقول النفط فى منطقة الجزيرة السورية بمحافظتى الحسكة ودير الزور، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".

وتتهم الحكومة السورية الولايات المتحدة بالعمل على "تهريب النفط السورى وبيعه فى الخارج لتحرم منه السوريين فى انتهاك فاضح للقانون الدولى".

وأواخر العام 2019، صادق الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا فى سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكرى لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط شمال شرقى البلاد.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكى بالوكالة الجديد، كريستوفر ميلر، أكد السبت الماضى، عزمه تسريع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والشرق الأوسط، قائلا "حان وقت العودة إلى الوطن".

وأضاف "ميلر": "جميع الحروب يجب أن تنتهى"، وذلك فى أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية منذ أن عينه الرئيس دونالد ترامب الإثنين وزيرا للدفاع بالوكالة.