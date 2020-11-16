أعلن التلفزيون الرسمي للنظام السوري في وقت مبكر اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين.
وذكر التلفزيون السوري على موقعه الرسمي أن وزارة الخارجية والمغتربين تنعي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، الذي وافته المنية فجر اليوم، عن عمر ناهز 79 عامًا.
وأشار إلى أن المعلم من مواليد دمشق عام 1941، وتخرج في جامعة القاهرة عام 1963 بكالوريوس اقتصاد.
وعُيّن “المعلم” سفيرًا لدى الولايات المتحدة من عام 1990 حتى عام 1999، ثم عُيّن معاونًا لوزير الخارجية مطلع العام 2000، وسمي نائبًا لوزير الخارجية في العام 2005، وشغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2006، وتمت تسميته نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للخارجية والمغتربين منذ عام 2012.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.