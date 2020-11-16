ضبط شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية منتهية الصلاحية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء في الرياض، شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية، رصدت #الغذاء_والدواء في #الرياض شقتين سكنيتين تخزنان منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة، وإغلاق المنشأتين، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة.

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