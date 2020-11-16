تشييع جنازة وليد المعلم عصر اليوم

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن الجثمان سيشيع من مشفى الشامى عصر اليوم، حيث يصلى على جثمانه الطاهر فى جامع سعد بن معاذ ويوارى الثرى فى مقبرة المزة.
يذكر أن وليد المعلم ولد فى 17 يوليو من عام 1941، وهو من مواليد العاصمة دمشق.
وتولى الدبلوماسى المحنك الراحل، وزارة الخارجية السورية فى 11 فبراير عام 2006، ودرس فى المدارس الرسمية منذ 1948 حتى 1960، حيث حصل على الشهادة الثانوية من طرطوس.
وبعد ذلك التحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1963، بعد حصوله على درجة البكالوريوس فى الاقتصاد والعلوم السياسية.
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