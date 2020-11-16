ﺣق اﻟطﻔل ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ

ﯾرﯾده اﻷﺑوﯾن، ﻓﯾﺑدع ﻛﻼً ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻠك اﻟﻌﺟﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل إن اﻟطﻔل ﻛﺎﻟﻌﺟﯾن، ﯾﺳﮭل ﺗﺷﻛﯾﻠﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي اﻟذي ﯾرﺿﯾﮭﻣﺎ، و أﺳﺎس ذﻟك اﻟﺗﺷﻛﯾل ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل و ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ أو اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺗﮭﻣﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﺟﯾن، ﻓﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑراﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﯾس ﻛﺎﻟطﻔل اﻟﻣدﻣر ﻧﻔﺳﯾﺎً..

– ﻟﻛل أب و أم .. أﺧﺗﺎرا ﻣﺳﺎر ﻧﻔﺳﯾﺔ طﻔﻠﻛﻣﺎ ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﻓﮭﻲ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﻓﺎﺗﮫ و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ أﯾﺿﺎً.

ﻓﺈن أﺳﺎس ﺑﻧﯾﺎن اﻟطﻔل ھﻣﺎ واﻟدﯾﮫ و أھم ﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻧﯾﺎن ھو ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل و ﺗرﺗﻛز اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋواﻣل، ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﻣﺑﺎﺷر و ﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر، و رﺑﻣﺎ ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﻣﺑﮭﻣﺔ ﻟدى ﻛﻼ اﻷﺑوﯾن أو ﻏﯾر ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ ظﻧﮭﻣﺎ و ھﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ، و رﺑﻣﺎ أﯾﺿﺎً اﻟﻛﺛﯾر ﻻ ﯾﻠﺗﻔت إﻟﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل و ﻻ ﯾﻌطﯾﮭﺎ أھﻣﯾﺔ ﻛﺑرى ﺑرﻏم أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ.

ﻛﺛﯾراً ﻣﺎ ﻧرى اﻷﺑوﯾن ﯾﺿﻌﺎ ﺣﺎﺟز ﻣﺗﯾن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ و ﺑﯾن اﻟطﻔل، ﻓﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﺄن واﻟدﯾﮫ ﻣﺳؤوﻻن ﻋن ﻣراﻗﺑﺔ أﺧطﺎءه، ﻓﯾﺑدأ ﺑﺗﮭﯾﺋﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻛﺷف ﻷﺑوﯾﮫ أي ﺧطﺄ ﯾرﺗﻛﺑﮫ، ﻓﯾﺑدع ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛذب ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﺧوﻓﺎً ﻣﻧﮫ أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺳﻠك اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻣرﺳوم ﻟﮫ ﻣن ﻗﺑﻠﮭﻣﺎ، ﻓﻠو ﻋﺎﻣل اﻷﺑوﯾن طﻔﻠﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻣﺎ أﺻدﻗﺎء ﻟﮫ ﺗﺎرة و ﻣراﻗﺑﯾن ﻟﮫ ﺗﺎرة أﺧرى، ﻓﺳوف ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻷﻣﺎن و ﺑﺄن ﻻ ﺣﺎﺟز ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ، و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﯾﺿطر إﻟﻰ اﻟﻛذب، ﻷﻧﮫ أﻋﺗﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎرﺣﺗﮭﻣﺎ و اﻋﺗﺑﺎرھﻣﺎ ﻛﺄﻧﮭﻣﺎ إﺣدى أﺻدﻗﺎءه.

إن ﺧﻠق ذﻟك اﻟﺣﺎﺟز ﯾﺳﺑب إﺿطراب ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل ﻓﻣﺎ إن ﯾرﺗﻛب ﺧطﺄ ﯾﺑدأ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻛذﺑﺔ ﻟﯾﺧﻔﻲ ذﻟك اﻟﺧطﺄ و ﯾﺑﻘﻰ ﻏﯾر ﻣرﺗﺎح ﻧﻔﺳﯾﺎً ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻷﻧﻧﺎ أﺑﻧﺎء آدم ﺑطﺑﯾﻌﺗﻧﺎ ﻻ ﻧﺑرح ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء و اﻷﻛﺛر ﻣﻧﺎ ارﺗﻛﺎب ھم اﻷطﻔﺎل ﻷﻧﮭم ﻻ ﯾﻣﯾزون ﺑﯾن اﻟﺻواب و اﻟﺧطﺄ و ﺣﺗﻰ و إن أدرﻛوا اﻟﺧطﺄ ﻓﮭم ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺧطورة و ﻋواﻗب ذﻟك اﻟﺧطﺄ.

ﻟذا ﻻ ﺑد أن ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑراﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، و ﺑﺄن ﻻ ﺣﺎﺟز ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن واﻟدﯾﮫ، ﻛﻲ ﻻ ﯾﺗﻌب ﻧﻔﺳﯾﺎً و ﻻ ﯾﺿطر ﻟﻠﻛذب.

أﺗذﻛر ﻗﺻﺔ ﺣدﺛت ﻟﻲ ﻣﻊ أﺣد اﻷطﻔﺎل.. ﻛﺎﻧت اﻟطﻔﻠﺔ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ و ﻛﻧت ﻗد ﻋﻠﻣت ﺑذﻟك ﻓﺳﺄﻟﺗﮭﺎ ﻣﺎذا ﺣدث، ﻓﺎرﺗﺑﻛت اﻟطﻔﻠﺔ و ظﮭر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺧوف اﻟﺷدﯾد و ﺑدأت ﺑﺗﺄﻟﯾف ﻗﺻﺔ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎً ﻋﻣﺎ ﺣدث، و ﻋﻧدﻣﺎ ﻗﻠت ﻟﮭﺎ ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺳﺄﺟﺎزﯾك ﺑﮭدﯾﺔ إن ﻗﻠت ﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ و أﻋدك ﺑﺄﻧﻧﻲ ﻟن أﺿرﺑك و ﻟن أوﺑﺧك، ﺑدأت ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺧوف ﻋﻧدھﺎ ﺗﺗﻼﺷﻰ و ﺷﻌرت ﺑﺄﻣﺎن، ﻓﺳردت ﻟﻲ اﻟﻘﺻﺔ و أﻋﺗرﻓت ﺑﺄﻧﮭﺎ ارﺗﻛﺑت ﺧطﺄ و أﻧﮭﺎ آﺳﻔﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻔﻌل و ﻗدﻣت ﻟﻲ وﻋد ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻟن ﺗﻛرر ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﮫ، ﻓﺳﺄﻟﺗﮭﺎ ﻋن ﺳﺑب اﺧﺗﻼق اﻟﻘﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻟﺗﮭﺎ ﻟﻲ، ﻓﺄﺟﺎﺑت ﺑﺄن واﻟدﺗﮭﺎ ﺗوﺑﺧﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻛب ﺧطﺄ و ﺗﻌﺎﻗﺑﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧوا ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس و ھﻲ ﺗﺧﺷﻰ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ ﻟذﻟك ﻓﮭﻲ أﻋﺗﺎدت أن ﺗﺧﻔﻲ أﺧطﺎءھﺎ ﺑﻛذﺑﺔ.

اﻟﺗوﺑﯾﺦ اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻟطﻔل ﯾدﻣر ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ و ﯾﺄﺛر ﻋﻠﻰ أﺧﻼﻗﮫ ﻓﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻣﺎن ﻟن ﯾﺿطر إﻟﻰ اﻟﻛذب ﻛﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧوف و ﺗوﺗر.

و أﻋﺗﯾﺎد اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ اﻟﻛذب أﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺧطورة، ﻓﯾﺳﮭل ﻋﻠﯾﮫ ارﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء و اﻻﻧﺟراف ﻣﻊ ﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺣطﯾن أﺧﻼﻗﯾﺎً.

اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﺄﺧﻼﻗﮫ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑراﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ زاد ﻣﺳﺗوى اﻟرﻗﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻋﻧده.

ﻓﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣن ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل: ﯾﻌد إﯾذاء أو إھﻣﺎﻻً ﺗﻌرض اﻟطﻔل ﻷي ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ.. و ذﻛر ﻛل ﻣﺎ ﯾﮭدد ﺳﻼﻣﺗﮫ أو ﺻﺣﺗﮫ اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .

ﯾﻌد ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﮭدﯾد اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔل. و اﻟﺗوﺑﯾﺦ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠطﻔل

ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌب اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن أﺧوﺗﮫ، و ﺗﻔﺿﯾل أﺣدھﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر و ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ ﻓﺗظل اﻷم ﺗرﺟﺢ أﻓﻌﺎل واﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧر، و ﺑذﻟك ﯾﺷﻌر اﻟطﻔل ﺑﺄﻧﮫ ﻏﯾر ﺟدﯾر ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﺷﻲء، ﻓﺈن ﻗﺎم ﺑﻔﻌل ﺟﯾد ﺳﺗﻘوم واﻟدﺗﮫ ﺑﺗﺣطﯾﻣﮫ ﺑﻘوﻟﮭﺎ.. أﺧوك ﻓﻌل ﺷﻲء أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﻓﻌﻠﺗﮫ أﻧت، ﻟﻣﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻣﺛل أﺧوك و ﺗﺑدع أﻛﺛر، أﺧوك أذﻛﻰ ﻣﻧك، و إن ﻗﺎم ﺑﺧطﺄ و أﻋﺗرف ﺑﮫ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺳﺗﻘوم ﺑوﺿﻊ ﻣﯾزان و ﺗذﻛر ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺟﯾدة اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻷخ ﻣﻘﺎﺑل ﻛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﻓﮭﺎ ذﻟك اﻟطﻔل، و ﺗرﺟﺢ ﻛﻔﺔ اﻷخ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺔ ذﻟك اﻟطﻔل ﻓﻘط ﻷﻧﮫ اﻗﺗرف ﺧطﺄ! ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺧطﺄ ﻣﻐﺗﻔر.. و ﻛﺄن أﺧوه ﻣﻧزه ﻋن ارﺗﻛﺎب اﻷﺧطﺎء.

ﯾﺑﻘﻰ اﻟطﻔل ﻣﺿطرب ﻧﻔﺳﯾﺎً و ﻛﺛﯾر اﻟﺗﻔﻛﯾر.. ﻟﻣﺎذا أﺧﻲ و ﻟﯾس اﻧﺎ! ﻛﯾف ﻟﻲ أن أﻛون اﻧﺎ اﻷﻓﺿل!

ﯾﻌد إﯾذاء أو إھﻣﺎﻻً ﺗﻌرض اﻟطﻔل ﻷي ذﻛر ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل..

و ﻗد ﯾﻌد ﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠطﻔل و ﻣﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ و ﻗد ذﻛر ] ﺳوء ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﮫ .

و اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة و وﺿﻊ اﻟﻣﯾزان و ﺗرﺟﯾﺢ ﻛﻔﺔ أخ ﻋﻠﻰ أﺧﯾﮫ و ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ﺗدﻣﯾر ﻟﻧﻔﺳﯾﺗﮫ، ﻓﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﻧﻘص ﻟﻣﺟرد أﻧﮫ ارﺗﻛب ﺧطﺄ ﺻﻐﯾر، أو ﯾﺧﺟل ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺑدع ﻛﻣﺎ ﯾﺑدع أﺧﯾﮫ، و ﻛﺄﻧﮫ أﻗل ﻣرﺗﺑﺔ ﻋﻣﺎ ﺳواه.

اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘرة و ھﺎدﺋﺔ و ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣب و اﻷﺣﺗرام ﻟﯾس ﻛﺎﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻣﻊ أﺑوﯾن ﺟل أوﻗﺎﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻼف و ﻻ ﯾوﺟد اﺣﺗرام ﻟﺑﻌﺿﮭﻣﺎ.. اﻷب ﯾﺿرب اﻷم أو اﻷم ﺗرﻓﻊ ﺻوﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷب و ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك..

ﻋﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾن ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ ﺑﺑﻌض ﺗﻧﻌﻛس و ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل، إن ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ ﺟﯾدة ﺳﻧرى ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل ﺟﯾدة و اﻟﻌﻛس ﺑﺎﻟﻌﻛس، ھذا و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة اﻷﺧرى، ﺣﯾث إﻧﻧﻲ ﻟم أﻗﺻد ﺑﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺑوﯾن ھﻲ اﻟﻌﺎﻣل اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر، و ﻟﻛﻧﻧﻲ أرى أﻧﮫ ﻋﺎﻣل ﻣؤﺛر رﺋﯾﺳﻲ.

ﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﯾﻌﺗﺎد اﻷﺑوﯾن ﻋﻠﻰ أﺣﺗرام ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ ﻟﺑﻌض و إظﮭﺎر اﻟﺣب ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ أﻣﺎم اﻟطﻔل ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎﻧت ﻣﺷﺎﻋرھﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻟك، ﻷن اﻟطﻔل ﻻ ذﻧب ﻟﮫ ﻟﯾﺗﺣﻣل ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻟﺳﯾﺋﺔ ﻟواﻟدﯾﮫ ﺗﺟﺎه ﺑﻌﺿﮭﻣﺎ ﻟﺑﻌض!

ُﯾطﻠﺑﺎن ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن، ﻟﻛن ﻣﻊ وﺟود طﻔل ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ أرى أن إظﮭﺎر اﻷﺣﺗرام و اﻟﺣب ﯾطﻠﺑﺎن! ﻓﺈن ﻛﺎن أﺣدھﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﺗرم اﻵﺧر أو ﻻ ﯾﻛن ﻟﮫ ﻣﺷﺎﻋر اﻟﺣب ﻓﻌﻠﻰ اﻵﺧر اﻷﺣﺗرام و اﻟﺣب ﻣطﻠﺑﺎن ﻻ إﺟﺑﺎري و ﯾﺻﺑﺣﺎن ﻣطﻠﺑﺎن, طﻠب ذﻟك ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎن ﺗﻣﺛﯾﻼً، ﻷن وﺟود اﻟطﻔل ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﻛﺗﻠك ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣدث ﻣﺎ ﻻ ﯾﺣﻣد ﻋﻘﺑﺎه.

– ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺣﺎدة ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن: ﻛﺛﯾراً ﻣﺎ ﯾﺣدث أن ﯾﺗﻧﺎﻗش اﻟزوج ﻣﻊ زوﺟﺗﮫ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺣﺳﺎس و ﻣﺛﯾر ﻟﻌﺻﺑﯾﺔ أﺣدھﻣﺎ أﻣﺎم اﻟطﻔل ﻓﺗرﺗﻔﻊ اﻷﺻوات و اﻟطﻔل ﻻ ﺣول ﻟﮫ و ﻻ ﻗوة، و إذا ﺣدث ذﻟك ﻣرات ﻋدﯾدة ﺳﯾﻧﻔر اﻟطﻔل ﻣن اﻟﺟﻠوس ﻣﻊ واﻟدﯾﮫ ﺧوﻓﺎً ﻣﻧﮫ أن ﺗﺣدث ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت، و ﺟﻠوس اﻟطﻔل ﻣﻊ واﻟدﯾﮫ أﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﺎﻟطﻔل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ إﺣﺗواء و ﺣﻧﺎن و أﻣﺎن، ﻟﻛن ﻣﻊ ﺣدوث ﺗﻠك اﻟﻧﻘﺎﺷﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة و ارﺗﻔﺎع أﺻوات اﻟواﻟدﯾن و رﺑﻣﺎ ﻋدم إﺣﺗرام أﺣدھﻣﺎ اﻵﺧر ﺳﯾﻧﻔر اﻟطﻔل ﻛﻣﺎ ذﻛرت و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﯾﮫ ﻣن إﺣﺗواء و ﺣب و ﺣﻧﺎن.

و رﺑﻣﺎ ﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻟﺟوء اﻟطﻔل إﻟﻰ طرق أﺧرى ﻣﺣرﻣﺔ، ﻟﯾﺣﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻧﻘﺻﮫ ﻣن ﺣب و ﺣﻧﺎن.

– ﺿرب اﻟزوﺟﺔ: ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟرﺟﺎل ﻣﻌﺗﺎد ﻋﻠﻰ ﺿرب زوﺟﺗﮫ، و اﻟزوﺟﺔ ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﺗﺗﺳﺗر ﻋﻠﻰ زوﺟﮭﺎ أو ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﺗﺻﺑر ﻋﻠﯾﮫ.. و ﻟو أﻧﻧﻲ أرى ﺑﺄن ﻟﻛل ﺷﻲء ﺣدوده ﻓﺣﺗﻰ اﻟﺻﺑر و اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن ﺑﻌض اﻟﺣﻘوق ﻟﮫ ﺣدود! و ﻟﻛن ﻟﻧﻘل ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺻﺑر ﻋﻠﯾﮫ، ﻓﯾﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺗﺻرف اﻟﺳﻲء ﺣﺗﻰ ﺑﻌد إﻧﺟﺎب طﻔل، و ﻷن اﻟﺿرب أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ ﻋﺎدة ﻓﯾﺿرب زوﺟﺗﮫ أﻣﺎم طﻔﻠﮭﺎ ﻣن دون رﺣﻣﺔ ﺑﺎﻷم و ﻻ ﺑطﻔﻠﮭﺎ، ﻓﮭﻧﺎ ﻟﯾس ﻓﻘط ﺳﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل ﺑل ﺳﯾدﻣر ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ!

ﻓﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺿرب إن ﻟم ﺗﺣل ﻣﻧذ ﺑﺎدئ اﻷﻣر ﺳﺗﺻﺑﺢ ﻋﺎدة ﻟﻠرﺟل ﺑﺄن ﯾﺿرب زوﺟﺗﮫ، ﻟذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻠﺿرب ﻣن زوﺟﮭﺎ ﺗدارك ﺧطورة ذﻟك اﻟﻣوﺿوع ﻗﺑل إﻧﺟﺎب طﻔل أو أﻛﺛر، ﻷن اﺣﺗرام زوﺟﮭﺎ ﺣق ﻟﮭﺎ و ﻟﻛن ھﺿﻣﮫ ﻟذﻟك اﻟﺣق ﻟﯾس ﻓﻘط راﺟﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﺣﺳب ﺑل و إﻧﮫ ﺣق ﻟطﻔﻠﮭﺎ أﯾﺿﺎً، ﻓﻣن ﺣق اﻟطﻔل أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑراﺣﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ، و ﺿرب واﻟده ﻟواﻟدﺗﮫ ﻣدﻣر ﻟﻧﻔﺳﯾﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻠزوﺟﺔ أن ﺗﺗﻧﺎزل ﻋن ذﻟك اﻟﺣق و اﻟذي ھو اﻻﺣﺗرام ﻷﻧﮫ ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻟﯾس ﺣق ﻣﺣﺻور ﻋﻠﯾﮭﺎ و ﺣﺳب ﺑل ﻣﻣﺗد ﻷطﻔﺎﻟﮭﺎ.

– ﻏﯾﺎب اﻟﺣب و اﻟﻣودة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ: اﻟﺣب ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ طﺎﻗﺔ ﺗﻧﺗﺷر ﺑﯾن أﻓرادھﺎ ﻓﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓوﺟود اﻟﺣب ﯾﺷﻛل ﻛم ھﺎﺋل ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻋر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ و اﻟﺗواﺻل اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟراﺣﺔ ﻋﻧد إﺟﺗﻣﺎع أﻓراد ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، و أﻣﺎ ﻏﯾﺎب اﻟﺣب و ﺧﺻوﺻﺎً ﺑﯾن اﻟواﻟدﯾن ﯾﻧﻔر اﻷﻓراد ﻣن إﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻷطﻔﺎل اﻟذﯾن ﯾﺗﺄﺛرون ﻧﻔﺳﯾﺎً ﻟﻌدم وﺟود ﺣب ﺑﯾن واﻟدﯾﮭم.

ﻗد ﻛﻧت ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣرات ﺟﺎﻟﺳﺔ ﻣﻊ ﻓﺗﺎة ﺻﻐﯾرة..

– ﻗﺎﻟت ﻟﻲ اﻧﺎ ﻻ أﺣب أﺑﻲ.

– ﺳﺄﻟﺗﮭﺎ و ﻟﻣﺎ؟

– أﺟﺎﺑت: ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﺣب أﻣﻲ.

– و ﻣن ﻗﺎل ﻟك أﻧﮫ ﻻ ﯾﺣب أﻣك؟

– اﻧﺎ أﻋﻠم أﻧﮫ ﻻ ﯾﺣﺑﮭﺎ.. ﻓﮭو ﻻ ﯾﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﯾدة و ﻻ ﯾﺣب اﻟﺟﻠوس ﻣﻌﮭﺎ إذ إﻧﮫ ﯾﻘﺿﻲ ﺟل وﻗﺗﮫ ﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﮫ و ﻻ ﯾﻌﺟﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﮫ ﻟﮫ، و ﺣﺗﻰ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘول ﻟﮭﺎ ﺷﻛراً ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻘدم ﻟﮫ طﻠﺑﺎﺗﮫ. ﻟذﻟك اﻧﺎ ﻻ أﺣﺑﮫ و ﻻ أﺣب اﻟﺟﻠوس ﻣﻌﮫ، و اﻧﺎ أﺧﺷﻰ أﻧﻧﻲ إذا أﺻﺑﺣت ﻓﺗﺎة ﻛﺑﯾرة ﯾﺗزوﺟﻧﻲ رﺟل ﻣﺛل واﻟدي ﻻ

ﯾﺣﺑﻧﻲ.

ھذه إﺣدى اﻟﻘﺻص اﻟﺗﻲ أراھﺎ أو أﺳﻣﻊ ﺑﮭﺎ، ﺣﯾث إن اﻟواﻟدﯾن ﻻ ﯾﺑﺎﻟون ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل ظﻧﺎً ﻣﻧﮭﻣﺎ ﺑﺄن ﺗﻠك اﻷﻣور ﻏﯾر ﻣؤﺛرة أﺳﺎﺳﺎً أو أن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﺑﺳﯾط و ﻏﯾر ﻣﮭم، و ﻟﻛﻧﻧﻲ أؤﻛد ﺑﺄن ﺗﻠك اﻷﻣور و ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺣب ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﮭم ﺟداً و ﻣؤﺛر.

ﯾﺟب اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺑﺳﯾطﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻧراھﺎ ﺑﺳﯾطﺔ، ﻷﻧﮭﺎ ﻋواﻣل ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل، و ﺗﻣﺗﻊ

اﻟطﻔل ﺑﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﯾدة و ﻣرﺗﺎﺣﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺣق ﻣن ﺣﻘوق اﻟطﻔل.

و ﯾﺣﺻل أن ﺗﻧﺗﮭﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻓﻌﻠﯾﺎً ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻌﻘد ﺷﻛﻠﯾﺎً.. ﺑﺣﺟﺔ وﺟود اﻷطﻔﺎل! اﻟزواج ﻟﯾس ﻋﻘد و ﺣﺳب ﺑل ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ) و ﻣن آﯾﺎﺗﮫ أن ﺧﻠق ﻟﻛم ﻣن أﻧﻔﺳﻛم أزواﺟﺎً ﻟﺗﺳﻛﻧوا إﻟﯾﮭﺎ و ﺟﻌل ﺑﯾﻧﻛم ﻣودة و رﺣﻣﺔ إن ﻓﻲ ذﻟك ﻵﯾﺎت ﻟﻘوم ﯾﺗﻔﻛرون ( اﻟروم )٢١.(

ﻓﻐﯾﺎب اﻟﻣودة و اﻟرﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟزواج ﻻ ﯾﺣﻘق ﻣﻌﻧﺎه! ﻛﺛﯾراً ﻣﺎ ﯾﺣدث أن ﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺷﺎﻛل ﻻ ﺣﺻر ﻟﮭﺎ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و ﻧﻘﺎﺷﺎت ﻏﯾر ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ و ﻋدم وﺟود ﺗﻔﺎھم و إﺣﺗرام ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ و ﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة، و ﻟﻛن ﯾﺳﺗﻣرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ ﻓﻘط ﻷن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ أطﻔﺎل! و اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﺗﺗﺿرر ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ. و ﯾﺻﺑﺢ ﻋذرھﻣﺎ ﺿدھﻣﺎ، ﻷﻧﮭﻣﺎ ﯾظﻧﺎن ﺑﺄﻧﮭﻣﺎ ﻓﻌﻼ ذﻟك و اﺳﺗﻣرا ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟزواج و اﻟذي ﻛﻣﺎ ذﻛرت أﻧﮫ زواج ﺷﻛﻠﻲ ﻣن أﺟل اﻟطﻔل، و ﻟﻛن ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎً إذ إن ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﻋﻼﻗﺔ واﻟدﯾﮫ ﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ و ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ.

إذاً، ﻓض ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﯾراً ﻟﻠطﻔل ﻣن اﺳﺗﻣرارھﺎ و ﺑﺷﻛل ﺧﺎطﺊ.

ھﻧﺎك زوﺟﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻋﻘد ﺷﻛﻠﻲ، و ﻣﺎ أﻗﺻده ﺑﺎﻟﻌﻘد اﻟﺷﻛﻠﻲ.. وﺟود ﻋﻘد ﻣﻊ ﻋدم وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟزواج.

ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ طﻔل ﯾﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﻋﺷر ﺳﻧوات.

ﻋﻼﻗﺗﮭﻣﺎ ﻣﺿطرﺑﺔ، ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة.

ﻛﺛﯾراً ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺧﻼف، و ﻻ ﯾﺗﻔﻘﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﻲء إﻻ و ﯾظﮭر ﺷﻲء آﺧر ﯾﺧﺗﻠﻔﺎن ﻋﻠﯾﮫ. ذات ﻣرة ﻓﻲ وﻗت ﻣﺗﺄﺧر ﻣن اﻟﻠﯾل ﺟﺎء اﻟطﻔل ﻟواﻟدﺗﮫ و ﻗﺎل ﺑﺄﻧﮫ ﯾرﯾد اﻟذھﺎب ﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﮫ ﻟﯾﺗﻧزه ﻓﻲ اﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺟوار ﻣﻧزﻟﮭم.

رﻓﺿت واﻟدﺗﮫ، ﻓﺎﺳﺗﻐل اﻟطﻔل اﻟﺧﻼف اﻟذي ﺑﯾن واﻟدﯾﮫ، و ذھب ﻟواﻟده و أﻋﺎد اﻟطﻠب ذاﺗﮫ ﻓواﻓق اﻟواﻟد ﻋﻧﺎداً ﻟزوﺟﺗﮫ!

ذھب اﻟوﻟد ﻣﻊ أﺻﺣﺎﺑﮫ، و اﻷم ﻻ ﺣول ﻟﮭﺎ و ﻻ ﻗوة، ﺣﯾث إن اﻟﻘرار اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻛﺎن ﺑﯾد اﻷب.

ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻣﻊ أﺻﺣﺎب ﯾﻛﺑروﻧﮫ ﺳﻧﺎً، و ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺗدﻧﻲ.

ﯾﻌطﯾﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄي ﺷﻲء ﯾرﯾد ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻘط ﻋﻧﺎد ﻗﺎل ﻟﮭم ﻣﺎ ﯾﺣدث ﺑﯾن واﻟدﯾﮫ، و ﺑﺄن ﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ، ﺣﯾث إن واﻟده ﻟﺗﻠك اﻟزوﺟﺔ اﻟﻣﺳﻛﯾﻧﺔ.

اﺳﺗﻐﻠوا ھؤﻻء اﻷﺻﺣﺎب ﻣوﻗف اﻟطﻔل، و ﻛم أن ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ ﻣدﻣرة، و ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺣب و ﺣﻧﺎن..

ﻓﺟﻌﻠوه ﯾﻧﺟرف ﻣﻊ أھواءھم و أﻓﻌﺎﻟﮭم اﻟﻐﯾر أﺧﻼﻗﯾﺔ.

و ﺗدﻣر اﻟطﻔل ﻛﻠﯾﺎً، ﺑﺳﺑب ﺗدﻣر ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ أوﻻً، و ﻏﯾﺎب اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺛﺎﻧﯾﺎً.

– اﻟطﻼق ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺣل اﻷول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟزوﺟﯾن.

ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﯾن اﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛﻠﮭﻣﺎ و إن ﻋﺟزا ﻋن ذﻟك ﻓﻼ ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟطﻼق!

و إن اﻟطﻼق ﻟن ﯾدﻣر اﻟطﻔل ﻛﻣﺎ ﯾظن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس.

ﺑل و أن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺑﯾن أﺑوﯾﮫ و وﺟوده ﻓﻲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ھو اﻟﻣدﻣر ﻟﮫ.

و اﻟطﻼق ﻟﯾس ﺑﻔﻌل ﺣرام و ﻻ ﺣﺗﻰ أﻧﮫ ﻋﯾب.

و ﻟﻛن اﻟﻌﯾب أن ﺗﺣدث اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن أﻣﺎم اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﺗﺄﺛر ﺟداً ﺑذﻟك.

ﻛﺛﯾراً ﻣﺎ ﻧرى أن ھﻧﺎك ﻣن ﯾﺑﻘون اﻻﺣﺗرام ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻓض راﺑطﺔ اﻟزواج و ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻟو ﻛﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ طﻔل، ﻓﯾﻌﯾش اﻟطﻔل ﺣﯾﺎة ﻣﺳﺗﻘرة ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن واﻟدﯾﮫ ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن.

ﯾﺗﻧﻘل ﺗﺎرة ﻋﻧد واﻟدﺗﮫ و ﺗﺎرة ﻋﻧد واﻟده، و ﯾﺗم إﺣﺗﺿﺎﻧﮫ ﻋﻧد اﻟطرف اﻷﻧﺳب ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾروﻧﮫ اﻟواﻟدﯾن ﻣﻊ ﻋدم ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر.

ﯾﺗﺷﺑﻊ ﻣن ﺣﻧﺎن اﻷم، و ﯾﺗرﺑﻰ ﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ اﻷب. ﻻ ﯾﺷﻌر ﺑﻧﻘص و ﻻ ﻋﯾب ﻓﻲ أن واﻟدﯾﮫ ﻣﻧﻔﺻﻠﯾن.

و ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎً ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر أﯾﺿﺎً ﻣﻣن ﯾﻧﮭون اﻹﺣﺗرام ﺑﻣﺟرد اﻧﺗﮭﺎء راﺑطﺔ اﻟزواج ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ!

ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن اﻹﻧﮭﺎء ﺑرﺿﺎ اﻟطرﻓﯾن، ﻓﯾظل ﻛل طرف ﯾﺣﺎرب ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺟﻌل اﻵﺧر ﻣرﺗﺎح.

ﯾﺗﺣﺎرﺑون ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺣﺗﺿن اﻟطﻔل، و ﻣن ﯾرﺑﺢ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣرب ﯾظن ﻧﻔﺳﮫ ﻗد اﻧﺗﺻر.

و ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑذﻟك اﻹﻧﺗﺻﺎر، ﺑل و ﯾﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﺣرب، ﺑﻣﻧﻊ اﻟطرف اﻵﺧر ﻣن رؤﯾﺔ طﻔﻠﮫ. و ﯾﻛﺑر اﻟطﻔل و واﻟدﯾﮫ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﺣرب، و ھو ﯾﻣﺛل اﻟﻛﻧز اﻟذي ﯾﺗﺣﺎرﺑون ﻣن أﺟﻠﮫ، و ﻻ ﯾﻠﺗﻔﺗون إﻟﻰ ﻣﻛﻧون ذﻟك اﻟﻛﻧز اﻟذي ﻗد ﺗﺣطم ﻣن ﺣرﺑﮭﻣﺎ و ﺗدﻣر.

ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﺣﺎرب ﻣن أﺟل ذﻟك اﻟﻛﻧز ظﻧﺎً ﻣﻧﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻷﺣق ﺑﮫ و أﻧﮫ ﺻﺎﺣب اﻟﻛﻔﺎءة اﻷﻋﻠﻰ ﺑﺣﻔظﮫ!

و ھو ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر، ذﻟك اﻟﻛﻧز و اﻟذي ھو اﻟطﻔل.. ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ طرﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺣرب و ھﻣﺎ اﻷم و اﻷب. و ﻻ ﻏﻧﻰ ﻟﮫ ﻋن أﺣدھﻣﺎ، ﻓﮭو ﯾﺣﺗﺎج ﻷم ﺗﺣن ﻋﻠﯾﮫ و ﺗﻛﺳﯾﮫ ﺑﺎﻟﺣب و اﻷﻣﺎن و اﻹھﺗﻣﺎم، و ھو ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أب يوﺟﮭﮫ و ﯾراﻗﺑﮫ و ﯾرﺷده.

ﻗد ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل.. ]ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻔﺻﺎل اﻟواﻟدﯾن، ﯾﺿﻣن ﻟﻠطﻔل ﺣق اﻟزﯾﺎرة و اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄي ﻣﻧﮭﻣﺎ؛ ﻣﺎ ﻟم ﺗﻘﺗض ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻏﯾر ذﻟك.[

و ھذا ﻣﺎ اﺳﻧد ﻋﻠﯾﮫ رأﯾﻲ، ﺣﯾث إن ﻟﻠطﻔل ﺣق ﻓﻲ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، ھذا و ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻟﻛﻠﯾﮭﻣﺎ.

ﻓﺎﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟواﻟدﯾن ﺗﻌود ﺑﺎﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل، و اﻟطرف اﻟذي ﯾﺣﺎول اﻹﻧﺗﺻﺎر ﯾظن أﻧﮫ ﺑذﻟك ﺳﯾﮭزم اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘط، و ﻻ ﯾﺷﻌر أﻧﮫ ﺑذﻟك ﯾﮭزم طرف ﺛﺎﻟث و ھو اﻟطﻔل ذاﺗﮫ و اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻛﻧز اﻟذي ﻣن

أﺟﻠﮫ ﺷﻧت اﻟﺣرب.

و أﺣب أن أوﺿﺢ، ﺑﺄن ھﻧﺎك اﺳﺗﺛﻧﺎءات ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﺗﮫ ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻲ ھذا.

ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛرت أن اﻟطﻔل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﺑوﯾﮫ ﻛﻠﯾﮭﻣﺎ و ﻻ ﻏﻧﻰ ﻟﮫ ﻋن أﺣدھﻣﺎ.

و ﻟﻛن ﻗد ﯾﻛون أﺣد اﻟواﻟدﯾن ﻏﯾر ﺟدﯾر ﺑﺄن ﯾرﺑﻲ طﻔل ﻷي ﺳﺑب ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺷرﻋﯾﺔ أو اﻟﺻﺣﯾﺔ.

ﻓﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﻔل أن ﯾﺗرﺑﻰ ﻋﻧد طرف واﺣد ﻓﻘط ﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟطرف اﻵﺧر. و رﺑﻣﺎ ﯾﻛون أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻏﯾر ﺟدﯾر ﺣﺗﻰ ﺑرؤﯾﺔ اﻟطﻔل ﻟﯾس ﻓﻘط ﺗرﺑﯾﺗﮫ! ﻛﺄن ﯾﻛون اﻷب ﯾﺗﻌﺎطﻰ اﻟﻣﺧدرات ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، و ﻣﻌظم وﻗﺗﮫ ﻟﯾس ﻓﻲ وﻋﯾﮫ ﻓﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﻔل أن ﯾﺑﻌد ﻋن ذﻟك اﻷب. أو أن ﺗﻛون

اﻷم ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺳﻛﺔ ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ و ﺗرﺗﻛب ﺗﺻرﻓﺎت ﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﺷرف. ﻓﮭﻧﺎ ﻛذﻟك ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﻔل أن ُﯾﺑﻌد ﻋﻧﮭﺎ.

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺣدﯾث.. إن ﻓض راﺑطﺔ اﻟزواج ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ و ﻗرار ﻟﻛﻠﯾﮭﻣﺎ و ﻟﻛن ﻋواﻗب ذﻟك اﻟﻘرار ﻟﯾس ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ ﻓﻘط إن ﻛﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ طﻔل، ﻓﺗﻌود اﻟﻌواﻗب ﺣﺗﻰ ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل. ﻟذﻟك ﯾﺟب وﺿﻊ ﻗواﻋد و إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟطﻔل ﻗﺑل ﻓض اﻟراﺑطﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ، ﻷن ذﻟك اﻟﻘرار ﻗد ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل إن ﻟم ﯾﺗم إﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﮫ، و ﻟﻛﻧﮫ ﻟن ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ إن ﻋﺎش اﻟطﻔل ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ، ﻓﻘط ﻗﺑل اﻟطﻔل إن ﺗم ﺷرح

ﯾﻛﻣن إﺧﺗﻼﻓﮫ ﻋن أﻗراﻧﮫ ﺑﺄن واﻟدﯾﮫ ﻻ ﯾﻘطﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻧزل واﺣد، و ھذا اﻷﻣر ﯾﺳﮭل ﺗﻘﺑﻠﮫ ﻣن اﻟﻣوﺿوع ﻟﮫ ﺑﺎﺳﻠوب ﻟطﯾف.

اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﻣؤﻟم و رﺑﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﻣوت إن ﻛﺎن ﺿرب ﻣﺑرح! و ھو ﻣن اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻘﺑﻠﮭﺎ أي ﺑﻧﻲ آدم ﻋﺎﻗل، و ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﻟو ﻛﺎن اﻹﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣن ﻻ ﺣول و ﻻ ﻗوة ﻟﮭم ﻛﺎﻷطﻔﺎل و اﻟﻧﺳﺎء.

و ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﺑﺎﻟﺿرب أﻣر ﻣﻠﻣوس ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺻﺎﺣب اﻟﺣق أن ﯾرﻓﻊ ﺷﻛوى ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺗدي و ﯾﺛﺑت ذﻟك، ھذا إن ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ أو ﻋن أﺧذ ﺣﻘﮫ ﺑرﻓﻊ ﺷﻛوى.

و ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﻌﺗدى ﻋﻠﯾﮫ طﻔل! ﻻ ﯾﻌرف ﺣﺗﻰ أن ﻟﯾس ﻣن ﺣق أي أﺣد أن ﯾﺿرﺑﮫ ﺣﺗﻰ واﻟدﯾﮫ! ﻟذﻟك ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺳﻌودي ﻓﻲ ﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل.. ] ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾطﻠّﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﯾذاء أو إھﻣﺎل، ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓوراً .[ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و اﻟﻌﺷرون، اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ.

ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾرى ﻋدم ﻛﻔﺎءة إﺣدى اﻟواﻟدﯾن ﻣن ھذه اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ أن ﻻ ﯾﻘف ﻣﻛﺗوف اﻷﯾدي و أن ﯾﺗﺧذ اﻹﺟراء اﻟﻼزم و ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ.

ﻛﻣﺎ ذﻛرت ﻋن اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﻋﻠﻰ اﻟطﻔل و ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺿرب، ﺑﺄﻧﮫ ﺷﻲء ﻣﻠﻣوس و ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣن ﯾﺷﮭد ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ و ھﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﯾﺎل ذﻟك.

و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ھﻧﺎك إﻋﺗداء ﻧﻔﺳﻲ، و ھو ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس و ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أﺣد أن ﯾﺛﺑﺗﮫ!

– أﺛر اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﺑﺎﻟﺿرب: ﺗﻌب ﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠطﻔل إﻟﻰ أن ﯾﻛﺑر و ھو ﯾظل ﻣؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ. و ﻻ ﯾﺗﻼﺷﻰ ﺑﺗﻼﺷﻲ أﺛر اﻟﺿرب اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳد، إذ إﻧﮫ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ داﺧل اﻟطﻔل و ﯾﺻﻌب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮫ. – ﺗﺣطﯾم اﻟطﻔل: ﺗﻛرار ﺟﻣﻠﺔ ) أﻧت ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﻌل ﺷﻲء ﺟﯾد ( و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺣطم اﻟطﻔل، ﻣؤﺛرة

ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ و ﺗﻌد إﺣدى ﺣﺎﻻت اﻹﻋﺗداء اﻟﻧﻔﺳﻲ.

ﻷن ھذا اﻟﺗﺣطﯾم ﯾﻛﺳر ﺛﻘﺔ اﻟطﻔل ﺑﻧﻔﺳﮫ، و ﯾﻛﺑر و ھو ﻋدﯾم اﻟﺛﻘﺔ أو ﻣﮭزوز اﻟﺛﻘﺔ، ﻓﯾﻧﺟز أﻗل ﻋﻣن ﺳواه و ﯾﺑدع أﻗل.

و ﻋدم وﺟود اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟذات ﻟﻠﺷﺧص ﺗﻘﻠل ﻣن إﻧﺟﺎزاﺗﮫ، ﻓرﺑﻣﺎ ﺗﻔوﺗﮫ ﻓرص ﻛﺛﯾرة ﺗﺑﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﺑﻧﯾﺎن ﺻﺣﯾﺢ، ﻓﻘط ﻷن ﺛﻘﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻣﻌدوﻣﺔ، و ﺳﺑب ذﻟك اﻹﻧﻌدام ھو ﺗﺣطﯾم واﻟدﯾﮫ، ﺣﯾث إن زرع اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟطﻔل ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟواﻟدﯾن ﺑﺷﻛل رﺋﯾﺳﻲ.

و ﺑذﻟك ﯾﻛون اﻟﺗﺣطﯾم ﻓﻲ رأﯾﻲ إﻋﺗداء ﻧﻔﺳﻲ ﻟﮫ ﻋواﻗب وﺧﯾﻣﮫ.

– ﻛﻠﻣﺎت ﻗﺎﺳﯾﺔ: ﻧﺣن اﻟﻛﺑﺎر ﻻ ﻧﺗﺣﻣل ﺑﻌض اﻟﻛﻼم اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻘﻠب و ﻛﺄﻧﮫ ﺳﮭم!

إذاً، ﻛﯾف ﻟﻠطﻔل أن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻧﺎن و اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻣن ﯾﻣﺛﻠون ﻛل ﺣﯾﺎﺗﮫ. اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﻣﺛل ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﺣب و إﺷﺑﺎع اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺣﻧﺎن، ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺗم إﺣﺗﺿﺎن اﻟطﻔل و ﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮫ، و ﻛل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺣدﯾﺛﮫ ﺑﮭﺎ ﻛﻠﻣﺎت ﻗﺎﺳﯾﺔ!

ﯾﺎ ﻏﺑﻲ.. ﻗم ﺣل واﺟﺑﺎﺗك.

ﯾﺎ ﻛﺳﻼن.. ﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻣﺎ أﻣرﺗك ﺑﮫ.

أﻧت ﻋدﯾم اﻟﻔﺎﺋدة..

و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﺑﮭﺎ اﻟﺟﻣل! ﻣﻊ ﻋدم ﻣراﻋﺎة ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل اﻟرﻗﯾﻘﺔ و اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻓﻛﻣﺎ ذﻛرت ﺑﺄﻧﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﻛﺑﺎر ﻻ ﻧﺗﺣﻣل اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ، ﻓﻛﯾف ﻟﻠطﻔل أن ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ و ھو ﻣﺷﺎﻋره رﻗﯾﻘﺔ و ﺳﮭﻠﺔ اﻹﻧﻛﺳﺎر.

ﯾﺟب وﺿﻊ ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻧﻔﺗﺗﺢ ﺑﮭﺎ ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ طﻔل ﻣﺎ.. و ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟواﻟدﯾن.

ﯾﺎ ﺟﻣﯾل.. اﻓﻌل ذﻟك اﻟﺷﻲء.

أﻧت ذﻛﻲ.. ﻟذا ﺳﺗﻘوم ﺑﺣل اﻟواﺟب.

اﻧﺎ أﺣﺑك.. ﻓﻘم ﺑﻣﺎ أﻣرﺗك ﺑﮫ.

و ﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل ﻓﻲ راﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ، و ﺗزﯾد ﻣن إﺑداﻋﮫ و ﺛﻘﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ.

ﻓﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣن أھم ﺣﻘوق اﻟطﻔل، إذ ھﻲ ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻛل اﻷﻣور ﻛﺎﻟﺛﻘﺔ و اﻹﺑداع و ﻏﯾرھم..

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ: ) ﻓﻣن ﯾﻌﻣل ﻣﺛﻘﺎل ذرة ﺧﯾراً ﯾره و ﻣن ﯾﻔﻌل ﻣﺛﻘﺎل ذرة ﺷراً ﯾره ( اﻟزﻟزﻟﺔ ) ٧ .(

ﻓﻲ ﻛل أﻣور اﻟﺣﯾﺎة ھﻧﺎك ﺟزاء ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻹﺣﺳﺎن و ھﻧﺎك ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻟﺷر.

ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻘرآن ﻗد ذﻛر ﷲ ﻋز و ﺟل ﺑﺄن ھﻧﺎك ﺟزاء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﯾر و ﻋﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺷر.

ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺂل ﻛل ﻓﻌل، اﻷﻓﻌﺎل اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﮭﺎ و اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﮭﻲ ﻋﻧﮭﺎ.

ﻓﺗﻛون ھﻧﺎك ﻋﻘوﺑﺎت واﺿﺣﺔ ﺑﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻋدة، ﺳواء ﻋﻘوﺑﺔ دﻧﯾوﯾﺔ أو ﻋﻘوﺑﺔ ﻓﻲ اﻵﺧرة.

ﻓﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺑﺄن ) ﻻ ﻋﻘوﺑﺔ و ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ إﻻ ﺑﻧص .( ﻟذﻟك ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺑﺄن ﻛل اﻷﻓﻌﺎل ﻣﺣدد ﻣﺂﻟﮭﺎ و ﻛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺣددة ﻋﻘوﺑﺗﮭﺎ، ﻟذﻟك ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎﻟف أن ﯾﻌﺗرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﺣﻘﮫ..

و ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ذﻛره، ﺳﺄﺗﺣدث ﻋﻣﺎ ﯾﺧص ﻣوﺿوﻋﻲ..

ﻓﻛﻣﺎ ذﻛرت أن ﻛل ﺷﻲء ﻣﺣدد ﻣﺂﻟﮫ ﻟﻧﺎ ﻧﺣن اﻟذﯾن ﻗد ﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﺳن اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ، ﻓﻧﺣن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ھو ﻗﺎﻧوﻧﻲ و ﻣﺎ ھو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﻲ، ﻟذﻟك ﻧﺗﺣﻣل اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺎﻗب ﺑﮭﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺧﺎﻟف إﺣدى اﻟﻘواﻋد.

و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل اﻷطﻔﺎل.. ﻻ ﺑد أن ﯾﺗم وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻟﮭم و إﻟزاﻣﮭم ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﮭﺎ، ﻓﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﺟب إﺗﺑﺎﻋﮫ و اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ، و ﻣﺎ ﯾﺟب اﻹﺑﺗﻌﺎد ﻋﻧﮫ و ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ.

و اﻟﻣﺳؤول ﻋن وﺿﻊ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد ھﻣﺎ اﻟواﻟدﯾن، ﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد، ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻷطﻔﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑذﻟك، و ﻻ ﯾﺣق ﻟﮭم اﻹﻋﺗراض.

و ﻷﻧﮭم أطﻔﺎل؛ ﻟذﻟك ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻﺑد ﻣن وﺿﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻣن ﯾﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد و ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻔﮭﺎ.

ﻓﮭم ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻹﺗﺑﺎع ﻗواﻋد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، إذ إﻧﮭم ﯾرﯾدون ﻓﻌل ﻛل ﻣﺎ ﯾرﻏﺑون ﺑﮫ ﻣن دون أن ﯾﻣﻧﻌﮭم أﺣد، ﻷﻧﮭم ﺑطﺑﯾﻌﺗﮭم ﻻ ﻓرق ﻟدﯾﮭم إن ﻛﺎن ذﻟك اﻟﻔﻌل ﺻواب أم ﺧطﺄ، ﻓﻛل ﻣﺎ ﯾﮭﻣﮭم ﻓﻲ اﻷﻣر ھو ﻗﯾﺎﻣﮭم ﺑﻣﺎ ﯾرﯾدون، و ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون ﻣﻌرﻓﺔ ﻋواﻗب ذﻟك اﻟﺧطﺄ و ﻟﻣﺎذا ھو ﺧطﺄ.

ﻟذﻟك ﻓﺈﺗﺑﺎع اﻟطﻔل ﻟﻘواﻋد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺷﻲء ﻣﺎ ﻣذھل ﺟداً، و اﻟطﻔل اﻟذي ﯾﻘوم ﺑذﻟك ﯾﺳﺗﺣق اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة. و ﻟﻛﻧﻧﻲ و ﻣﻊ اﻷﺳف أرى أن ھﻧﺎك اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻣن ﯾﻛون ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﮭم ﻋﻘوﺑﺎت ﺟﺎھزة ﻟطﻔﻠﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف إﺣدى اﻟﻘواﻋد، و ﻟﻛن ﻻ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﮭم ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد!

ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل..

ﯾﻌﺎﻗب، و ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﺣرﯾص ﻋﻠﻰ اﻟﻣذاﻛرة و ﺣل اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣدرﺳﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم – ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾذاﻛر اﻟطﻔل ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﮫ.

– ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺎﻋد واﻟدﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ﯾﻛون طﻔل ﻣﻐﺿوب ﻋﻠﯾﮫ و طﻔل ﻏﯾر ﻣطﯾﻊ و رﺑﻣﺎ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ، و ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻻ ﺗﺻرف ﻟﮫ ﻣﻛﺎﻓﺄة.

– إذا ﻛﺎن اﻟطﻔل ﻛﺛﯾر اﻟطﻠﺑﺎت و ﻛﺛﯾر اﻟﺗذﻣر و ﯾرﯾد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾرﻏب ﺑﮫ ﯾﺻﺑﺢ طﻔل ﻣزﻋﺞ و ُﯾﻌﺎﻗب إن ﻟم ﯾﺗرك ھذه اﻟﺻﻔﺎت، و ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟو ﺗرك ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺎت و ﻛﺎن ﻗﻧوع و راﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻣن واﻟدﯾﮫ، ﻻ ﺗﺗم ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﮫ.

– أن ﯾﻛون اﻟطﻔل ﻣﺻدر إزﻋﺎج ﻷﻓراد اﻷﺳرة و ﻛﺛﯾر ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺿرب إﺧوﺗﮫ و ﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك، ﺑﺎﻟطﺑﻊ ﺗﺗم ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ، و ﻟﻛن اﻟطﻔل اﻟﻣﺗﺳﺎﻣﺢ و اﻟذي ﯾﻐﻔر ﻋن أﺧﯾﮫ اﻟﻣزﻋﺞ ﻻ ﯾﺗم ﻣﻛﺎﻓﺄﺗﮫ. و ﻏﯾرھم ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ..

) ﻋﻘﺎب، ﻟﻛن ﻣن ﻏﯾر ﻣﻛﺎﻓﺄة !( ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ذﻟك ﺳﯾﺗﻌب ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل.

أن ﯾﺳﻌﻰ ﻷن ﻻ ﯾﻧﺟرف ﻣﻊ ﺗﯾﺎر رﻏﺑﺎﺗﮫ اﻟطﻔوﻟﯾﺔ و اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺑره ﻋﻠﻰ ﻋدم إﺗﺑﺎع ﻗواﻋد و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت، و ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻻ ﯾﺗﻠﻘﻰ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﺗﺣﻔز ﺗﻠك اﻟﺻﻔﺔ ﻓﯾﮫ، أﻣر ﺻﻌب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﻔل.

ﻷﻧﻧﺎ ﻧﺣن اﻟﻛﺑﺎر ﻧرﯾد ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣل ﺟﯾد ﻧﻘوم ﺑﮫ، ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻛﻠﻣﺔ طﯾﺑﺔ. و اﻷطﻔﺎل ﻛذﻟك، ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ ﻛل ﻋﻣل ﺟﯾد ﯾﻘوﻣون ﺑﮫ، و ﺗﻛﻔﻲ اﻟﻣﻛﺎﻓﺄة أن ﺗﻛون ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗرﻛﯾز ذﻟك اﻟﻔﻌل اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ذھن اﻟطﻔل.

و ﻻ ﻧﻧﺳﻰ ﺑﺄن اﻟطﻔل ﻛﺎﻟﻌﺟﯾن ﯾﺳﮭل ﺗﺷﻛﯾﮫ، و أؤﻛد ﺑﺄن اﻟﺟﻣل اﻟﺗﺣﻔﯾزﯾﺔ و اﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺳﺗﺷﻛل ﺗﻠك اﻟﻌﺟﯾن ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾرﯾده اﻟواﻟدﯾن ﻟو اﺗﺑﻌﺎ أﺳﻠوب ﻣﺑﮭر.

ﻣن أھم ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﺗﺎﺟﮫ اﻟطﻔل ﻟﻠﺷﻌور ﺑﺎﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ھو أن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ، ﺗﺣﻘق ﻟﮫ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ، ﻓﺈن اﺣﺗﺎج ﻟﻠطﻌﺎم وﺟد ﻣن ﯾطﻌﻣﮫ، و إن اﺣﺗﺎج ﻟﻠﻧظﺎﻓﺔ وﺟد ﻣن ﯾﻧظﻔﮫ، و إن اﺣﺗﺎج ﻟﻠﺣﺿن و اﻟﺣب و اﻷﻣﺎن وﺟده، و إن اﺣﺗﺎج ﻟﻠﻌب وﺟد ﻣن ﯾﻼﻋﺑﮫ و ﯾﺗواﺻل ﻣﻌﮫ. إن ھذه اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻵﻣﻧﺔ ﺗﺟﻌل اﻟطﻔل ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﯾش ﻓﯾﮭﺎ، و ﻣن ﺛم اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻧﻔﺳﮫ ھو، ﻓﯾﻛﺑر واﺛﻘﺎً ﻣن ﻧﻔﺳﮫ. إذاً، اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎط وﺛﯾق ﺑﺛﻘﺔ اﻟطﻔل ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﮫ، و اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﻧﻌﻛس ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟطﻔل ﺑﻧﻔﺳﮫ و اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺳﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻹﺑداع ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﺑﻧﯾﺎن زاھر.

– ﺗوﺑﯾﺦ اﻟطﻔل ﻻﺑد ﻣﻧﮫ ﻟﯾﺗﻌﻠّم اﻟطﻔل و ﻟﯾدرك ﺑﺄن ﻣﺎ ﻓﻌﻠﮫ ﺧطﺄ، و ﻟﻛن اﻟﺗوﺑﯾﺦ اﻟﻣﺳﺗﻣر و اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﮫ ﯾﻧﻌﻛس ﺳﻠﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل و رﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺳك اﻟطﻔل ﺑﻔﻌﻠﮫ و ﯾزﯾد إﺻراره ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك اﻟﻔﻌل.

– ﺿﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻷﺧوة و ﺿﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻟﻣن ﯾﺗﻔوق، و ﻟﻛن ﻻ ﺗﻔرق ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ و ﻻ ﺗﻘم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﺗﺗﻌب ﻧﻔﺳﯾﺔ طﻔﻠك ﺑذﻟك و ﺗﻌدم ﺛﻘﺗﮫ، و ﺗﺧﻠق ﻋداوة ﺑﯾﻧﮫ و ﺑﯾن أﺧﯾﮫ. .

– ﻋﻼﻗﺔ اﻟواﻟدﯾن ﻣن أھم اﻟﻣؤﺛرات ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟطﻔل، ﻟذا ﺑﻣﺟرد أن ﯾرزق اﻟزوﺟﯾن ﺑطﻔل و ﻗﺑل وﺿﻊ اﻟﺣﻣل، ﻻﺑد ﻣن أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻹظﮭﺎر اﻟﺣب و اﻹﺣﺗرام ﻟﺑﻌﺿﮭﻣﺎ أﻣﺎم طﻔﻠﮭﻣﺎ، ﺣﺗﻰ و إن ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺧﻼف اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.

– اﻟطﻼق ﺣل ﻟﻔض اﻟﻧزاﻋﺎت أو اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن و ﻣن أﺳوأ اﻟﺣﻠول، و ﻟﻛن إن ﺗﻌذر اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ ﺣل آﺧر ﻻ ﺑﺄس ﺑذﻟك اﻟﺣل، و رﺑﻣﺎ ﯾﻛون أﻓﺿل ﺣل إن ﻛﺎن اﺳﺗﻣرار اﻟزواج ﺷﻛﻠﯾﺎً، و ﻓﻘط ﻣن أﺟل اﻟطﻔل اﻟذي ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

– اﻟطﻼق ﺣل ﺳﻲء، ﻟﻛﻧﮫ رﺑﻣﺎ ﯾﻛون اﻷﻓﺿل .

– ﺑﻌد ﻓض اﻟزواج ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻣر اﻹﺣﺗرام ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن إن ﻛﺎن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ طﻔل.. ﻓﻣن أﺟل ذﻟك اﻟطﻔل، ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ ﻟو اﺳﺗﻣر اﻟﻧزاع ﺑﯾن واﻟدﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد اﻟطﻼق، و اﻟطﻔل ﻟﯾس ﺑﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﯾﺗﻧﺎزع ﻋﻠﯾﮫ اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ أن ﻣن اﻷﺣق ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﮫ!

– إن ﻟم ﺗﻌﺗدي ﻋﻠﻰ طﻔﻠك ﺑﺎﻟﺿرب ﻓﻼ ﺗﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧك ﺗﻔوﻗت، إذ ﯾﺟب أن ﻻ ﺗﻌﺗدي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﯾﺗﮫ أﯾﺿﺎً ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔوق، ﻓرﺑﻣﺎ اﻹﻋﺗداء اﻟﺟﺳدي ﯾزول أﺛره، ﻟﻛن اﻹﻋﺗداء اﻟﻧﻔﺳﻲ ﺑﺎق.

– ﻻ ﺗﻣﺷﻲ اﻟﺣﯾﺎة إﻻ ﺑﻧظﺎم، و ﻟﻛل ﻧظﺎم ﻗواﻋد، و ﻟﻛل ﻗواﻋد ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ، ﻓﺿﻊ ﻗواﻋد ﻟطﻔﻠك و ﻻ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑوﺿﻊ ﻋﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑل و ﺿﻊ ﻣﻛﺎﻓﺂت ﻋﻠﻰ إﺗﺑﺎع ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد.

– اﻟراﺣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠطﻔل ﻣﻔﺗﺎح ﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ اﻟزاھر، ﺣﯾث إن راﺣﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﺑﯾل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺗﮫ ﺑﻧﻔﺳﮫ، واﻟطﻔل اﻟواﺛق ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻏﺎﻟﺑﺎً ﻣﺎ ﯾﺑدع.

كتبه: جنان صالح السماعيل