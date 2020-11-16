أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن وظائف شاغرة للعمل بالهيئة بمدينة الرياض.
وتضمنت الوظائف، ” مفتش السلامة الأرضية “، حيث أشترطت بكالوريوس هندسة صناعبة أو علوم طيران أو إدارة طيران، لا يشترط وجود خبرة سابقة.
كما تضمنت وظيفة ” مفتش صلاحية طيران” ، حيث أشترطت أيضًا، رخصة صيانة طائرات، لا يشترط وجود خبرة سابقة، بالإضافة إلى وظيفة ” مفتش عمليات الطيران” برخصة طيران بعدد ساعات لا يقل عن 2000 ساعة، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
للتقديم من هنـــــــــــــــــا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظائف شاغرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.