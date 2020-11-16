أبوظبى تسير رحلات منتظمة إلى إسرائيل مارس المقبل

وحسب وكالة أنباء الإمارات، قال محمد عبدالله البلوكى، الرئيس التنفيذى للعمليات التشغيلية فى مجموعة الاتحاد للطيران، إن إطلاق أحدث رحلاتها التى تربط بين أبوظبى وتل أبيب يمثل خطوة تاريخية هامة على طريق البدء بتسيير رحلات منتظمة بين البلدين.
وأضاف أن الخدمة الجديدة والتى ستدخل حيّز العمل اعتبارًا من 28 مارس 2021، ستتيح خيارات واسعة وتجارب سفر ملائمة للمسافرين من نقطة إلى أخرى بين دولة الإمارات وإسرائيل، سواء بقصد العمل أو الترفيه، ولن تقتصر الخدمات الجديدة على الترويج للسياحة القادمة إلى أبوظبي، بل ستتيح الفرصة أيضًا للإماراتيين والمقيمين فى الدولة لاستكشاف ما تحمله دولة إسرائيل من مواقع ومناطق جذب سياحية من شواطئ ومطاعم وأنشطة مختلفة.
وسيتم اختيار مواعيد مغادرة الرحلات لتكون مريحة وملائمة للسفر عبر أبوظبى إلى مختلف الوجهات على امتداد شبكة الاتحاد للطيران بما فى ذلك الصين والهند وتايلاند وأستراليا.
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