الخارجية الإيرانية: يدنا لا تزال ممدودة للصداقة أمام السعودية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن "يد إيران للصداقة لا تزال ممدودة أمام السعودية، وندعو حكامها إلى الابتعاد عن توجيه الاتهامات إلى إيران".
وأشار زادة إلى أنه "لا يمكن للسعودية أن تدير المنطقة، عبر لهفتها لشراء السلاح، وجهلها بالمعادلات الإقليمية والدولية، وقمع الداخل".
كما توجه لحكام السعودية بالقول: "إن السلام لا يتحقق عبر قتل الشعب اليمني والتعاون مع الجماعات الإرهابية". ولفت إلى أن "تصريحات الملك السعودي، باتت مكررة ومملة وليست بالأمر غير الطبيعي".
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