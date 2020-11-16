تفكيك 33 خلية إرهابية فى تونس

وأوضح شرف الدين، أن قوات الأمن نفذت 48 عملية استباقية، خلال الأشهر الأخيرة، تمكنت خلالها من تفكيك 33 خلية إرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية.

وقال الوزير إن "الظروف التى تعيشها تونس تعتبر استثنائية، وتحتاج إلى جهود إضافية للقضاء نهائيًا على الإرهاب، وتفكيك كل الجماعات المسلحة"، مضيفًا أن الوحدات الأمنية، بدعم من الوحدات العسكرية تمكنت منذ بداية السنة، وحتى اليوم، من إيقاف 1020 شخصًا بتهمة الانتماء لجماعات إرهابية.

وتنشط العديد من التنظيمات الإرهابية فى تونس، حيث تتمركز فى جبال الشعانبى غرب البلاد، من بينها كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة، وكتيبة جند الخلافة التابعة لتنظيم داعش.