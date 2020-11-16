عاجل.. المبعوثة الأممية إلى ليبيا: أطلقنا مشروعا لتوحيد حرس منشآت النفط

أعلنت ستيفانى وليامز، المبعوثة الأممية فى ليبيا، اليوم الإثتين، توصل المباحثات الجارية بين الليبيين برعاية الأمم المتحدة، إلى مشروع لتوحيد حرس منشآت النفط الليبية.





ويواصل فرقاء ليبيا الاجتماعات العسكرية "5 +5" فى تونس، برعاية الأمم المتحدة، لأجل التوصل إلى اتفاق سياسى ينهى الأزمة الليبية وينقذ البلاد من فوضى السلاح وانتشار الميليشيات الإرهابية.

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