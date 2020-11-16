العراق: الكاظمى يغلق المعابر الحدودية غير الرسمية

وبحسب وسائل إعلام عراقية، جاء القرار بعد انعقاد الجلسة الاعتيادية الأولى لمجلس الهيئات المستقلة والجهات غير المرتبطة بوزارة، اليوم الإثنين، والتى عقدت برئاسة الكاظمى.

وفى تصريحات صحفية، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية، إن "رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيئة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة لإحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية وتعزيز الموارد البشرية للهيئة".

وأشار عدنان إلى تشديدات رئيس الوزراء على "تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيها، والإسراع فى أتمتة الإجراءات الجمركية للقضاء على الفساد الإدارى والمالى".