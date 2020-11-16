أعلن نادي الهلال إصابة المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الروماني رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا . ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تغريدة اليوم الاثنين قال فيها: “أوضحت الفحوص إصابة مدرب فريق ‎الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو بفيروس كوروناِ”. وأكد النادي أن المدرب الروماني يخضع حاليًا للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مدرب الهلال رزافان لوشيسكو بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.