“مسام” ينتزع 1,391 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر

الخليج – واس : تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام” خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 1,391 لغمًا، منها 36 لغمًا مضادة للأفراد، و198 لغمًا مضادة للدبابات، و1,155 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 197,982 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
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