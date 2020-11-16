النصر يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي

أعلن نادي النصر اليوم الاثنين رفع قضيته ضد نادي بيرسبوليس الإيراني إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس”.
وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قبل قليل : “حرصًا من مجلس إدارة نادي النصر على حفظ حقوق النادي القانونية والمكفولة باللوائح والأنظمة ونظرًا لاعتقاده بصحة الأسانيد والأدلة الموثقة لاحتجاجه المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني فقد بدأت إدارة نادي النصر إجراءات الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية (CAS) وفق ما تنص عليه الأنظمة.
وأضاف: “يأتي ذلك بعد رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للاستئناف الذي قدمه النادي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق”.
وكانت لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة الانضباط بشأن عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي برسبوليس الإيراني خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الفريق الإيراني بركلات الترجيح.
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