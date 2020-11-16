العراق : تنفيذ حكم الإعدام بحق 21 إرهابيًا

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت المصادر لعراقية إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القرار.

وأوضحت المصادر، أن المدانين ينحدرون من محافظات الموصل والأنبار وبغداد والبصرة، إضافة إلى ذى قار.