الجمارك السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك «الجمارك السعودية» عن «25» وظائف «تقنية وإدارية» لحملة البكالوريوس أو الماجستير مع الخبرة، بالمسميات والتخصصات التالية:

– مشرف مراكز البيانات – البنية التحتية

– مشرف أول أنظمة الحوسبة الافتراضية – البنية التحتية

– مشرف أمن معلومات – البنية التحتية

– مشرف أول أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية

– مشرف أول الدليل وإدارة الوصول – البنية التحتية

– مساعد مستشار

– مراقب / أول – المراقبة المركزية

– محلل إدارة الهوية أول – البنية التحتية

– مأمور عهدة – إدارة المستودعات

– كبير أخصائيي خصوصية و حماية البيانات – البنية التحتية

– كبير أخصائيي إدارة الوصول – البنية التحتية

– كبير أخصائيي إدارة الهوية – البنية التحتية

– كبير أخصائيي أنظمة حوسبة المستخدم – البنية التحتية

– رئيس قسم علاقات التقنية

– رئيس قسم تسليم المنتجات الرقمية

– رئيس قسم تحليل الحلول الرقمية

– رئيس قسم أول حوسبة المستخدم – البنية التحتية

– رئيس قسم أول الشبكات – البنية التحتية

– رئيس قسم أول الاتصالات – البنية التحتية

– رئيس قسم أول إدارة خصوصية وحماية البيانات – البنية التحتية

– رئيس قسم أول إدارة الهوية – البنية التحتية

– رئيس قسم إدارة أداء التقنية

– أمين سر

– أخصائي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

– أخصائي أول تخطيط تقني

التخصصات المطلوبة:

«علوم حاسب، هندسة الحاسب، أمن المعلومات، الأمن السيبراني، نظم معلومات الحاسب، تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، القانون، الإدارة العامة، هندسة الشبكات، هندسة الاتصالات».

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– وأن يكون حاصلًا على المؤهل والخبرة المطلوبة حسب متطلبات كل وظيفة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

– إجادة اللغة الإنجليزية «مستوى متوسط فأعلى».

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط: https://jobs.customs.gov.sa/careersection/sc_external_cs_ar/joblist.ftl?lang=en ويستمر حتى إشغال الوظائف.