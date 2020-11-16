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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب الى أعلى مستوياته في أسبوع، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار بسبب تفاقم جائحة كورونا. الذهب يرتفع مع تراجع الدولارارتفع الذهب الى أعلى مستوياته في أسبوع، اليوم الاثنين، في ظل تراجع الدولار بسبب تفاقم جائحة كورونا. ونقلت وكالة "رويترز" البيانات الأخيرة المتعلقة بالذهب حيث شهد ارتفاعا بنحو 0.2 بالمئة إلى 1892.15 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل ذروته منذ التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني عند 1898.81 دولار في وقت سابق. وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1892.20 دولار.

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