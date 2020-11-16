استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا وتونس بعد تعليقها 7 أشهر

وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، محمد قنيوه: "باشرنا اليوم تسيير أولى رحلاتنا إلى مطار قرطاج الدولى فى تونس، بعد إغلاق استمر أشهرًا جراء تداعيات تفشى فيروس كورونا".

وأضاف قنيوه: "فى المرحلة الأولى، ستسير ثلاث رحلات أسبوعيًا، وفى وقت لاحق سيتم بحث تسيير رحلات يومية إلى تونس"، لافتًا إلى أن السفر متاح لجميع المسافرين، شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة فى البروتوكول الصحى الذى اقره البلدان أخيرًا.

ويأتى استئناف الرحلات بين البلدين فى أعقاب إعادة فتح معبر رأس جدير البرى بين ليبيا وتونس، أول أمس السبت.

وتوصلت المفاوضات بين ليبيا وتونس، الأسبوع الماضى، إلى اعتماد بروتوكول صحى مشترك ينص على إظهار فحص سلبى يثبت عدم الإصابة بكورونا قبل 72 ساعة من موعد السفر، إلى جانب التزام حجر صحى ذاتى لعشرة ايام.

يذكر أن عدد إصابات كورونا بلغ 74.324 إصابة مؤكدة منذ نهاية مارس الماضى، إضافة إلى تعافى 44.733 شخصًا ووفاة 1.025 حالة.