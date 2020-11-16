العاهل الأردنى : علينا التعامل مع لقاح كورونا كسلعة متاحة للجميع

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الملك عبد الله عبر الفيديو فى "منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد"، الذى يعقد اليوم الإثنين فى إطار تعزيز التعاون لتحصين نظم الاقتصاد العالمى، خاصة فى مواجهة تداعيات وباء كورونا، بحسب بيان نشره الديوان الملكى على موقعه الإلكترونى.

وقال الملك: " دعونا نسخّر ترابطنا لمحاربة الفيروس من خلال التوزيع الفعال للقاحات والعلاج، وعلينا التعامل معه كسلعة عامة، يجب أن تكون متاحة للجميع".

كما أكد الملك على أن "الصناعات الدوائية فى الأردن قادرة على المساهمة فى هذه المهمة، لضمان إنتاج اللقاح وتوزيعه بشكل كاف، خاصة على المجتمعات المعرضة للخطر، مثل اللاجئين والأسر التى تعيش تحت خط الفقر".