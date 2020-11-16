السفارة الأمريكية بليبيا تؤكد على أهمية السيادة ورفض التدخل الأجنبى

رحبت السفارة الأمريكية فى ليبيا، اليوم الإثنين، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى منتدى الحوار السياسى بين أبناء ليبيا، والمقام فى تونس برعاية الأمم المتحدة، حسبما أفاد بيان عاجل قناة "العربية".





كما جددت السفارة الأمريكية فى ليبيا مجددًا على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبى فى الأراضى الليبية. وكانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفانى وليامز، أعلنت التوصل إلى اتفاق على مشروع لتوحيد حرس المنشآت النفطية الليبية، وإعادة فتح الطريق الدولى بين سرت ومصراتة بعد انسحاب المرتزقة من المنطقة.

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