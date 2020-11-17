بالفيديو .. القبض على 5 مواطنين تورطوا بجرائم سلب العاملين بتطبيقات النقل

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 5 مواطنين جميعهم في العقد الثاني من العمر؛ وذلك لارتباطهم بتشكيلين عصابيين منفصلين. ونشر سناب وزارة الداخلية مقطع فيديو , يتضمن تفاصيل القبض على المتهمين , حيث ضم التشكيل الأول 3 أشخاص تورطوا في عدد من جرائم استدراج العاملين في تطبيقات التوصيل والنقل والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات تحت تهديد السلاح الناري والأسلحة البيضاء ونشر المارة باستخدام الدراجات النارية. وخلال التحقيق اقر الجناة بارتكابهم 9 جرائم بذات الأسلوب وبلغت حصيلة المسروقات حوالي 15 ألف ريال.

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