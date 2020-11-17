بوتين يصدر مرسوما لإنشاء قاعدة عسكرية روسية فى السودان

ووفقًا لموقع المعلومات القانونية الروسى، أعلن بوتين مصادقته على مقترح الحكومة الروسية الخاص بتوقيع اتفاق مع الخرطوم حول إنشاء مركز إمداد لوجستى وفنى لقوات الأسطول الحربى البحرى الروسى فى أراضى السودان، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية.

كما وجه بوتين، وزارة الدفاع الروسية بتوقيع هذا الاتفاق نيابة عن حكومة البلاد، إذ تهدف روسيا من إنشاء القاعدة العسكرية إلى تزويد أسطولها بالوقود وفق مسودة قانونية مع السودان.

ومن المخطط أن تستقبل هذه القاعدة 300 عسكرى وموظف مدنى كحدّ أقصى، وكذلك أربع سفن بما فى ذلك مركبات تعمل بالطاقة النووية، من خلال المركز الذى سيعمل لتأمين عمليات التزود بالوقود واستراحة أفرد طواقم البحرية الروسية.

كما تنص مسودة الاتفاق على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية، وسيكون الاتفاق نافذًا لمدة 25 عامًا، يتجدد بعدها تلقائيًا بعد مرور 10 سنوات إذا لم يطلب أى طرف إنهاء الاتفاق.