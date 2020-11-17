الإمارات.. البنك المركزي يمدد حزمة تحفيز لتسريع التعافي من تداعيات كورونا

قال مصرف الإمارات المركزي، إنه مدد فترة تطبيق العناصر الرئيسية لحزمة تحفيز اقتصادي لدعم الاقتصاد وعملاء البنوك من الشركات والأفراد لتسريع التعافي من جائحة كورونا إلى يونيو 2021.

وأطلق المصرف في مارس إجراءات تتعلق بالتمويل والسيولة بقيمة 70 مليار دولار في إطار "خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة" بهدف تقديم تحفيز اقتصادي أثناء أزمة فيروس كورونا.

وقال المصرف اليوم الاثنين، إنه سيمدد الآن لستة أشهر، اعتبارا من يناير، فترة تطبيق التسهيلات ذات التكلفة الصفرية والبالغة قيمتها 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) بهدف تسهيل إدارة السيولة لدى البنوك من خلال التمويل المضمون بتكلفة صفرية.

وأضاف في بيان "ستكون البنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة قادرة، اعتبارا من 1 يناير 2021، على منح قروض وتسهيلات جديدة لعملائها المتضررين جراء تداعيات الوباء، وذلك ضمن الشروط والأحكام المطبقة والمحددة في معايير خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة".

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد دولة الإمارات 6.6 بالمئة هذا العام، إذ تتضرر قطاعات حيوية مثل النقل والسياحة بشدة من فيروس كورونا.

وبحسب صندوق النقد، فإن تراجع أسعار النفط يضغط على مالية البلاد ومن المتوقع أن تسجل الحكومة عجزا 9.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من عجز 0.8 بالمئة في 2019.

كما يتوقع صندوق النقد أن يعود اقتصاد الإمارات إلى النمو بنسبة 1.3 بالمئة العام المقبل.