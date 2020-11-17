تونس تسجل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 19 وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 19 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة.





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